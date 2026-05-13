На фона на протестите в Габрово Демерджиев върна Илиян Иванов като шеф на полицията в града

Илиян Иванов е новият стар директор на полицията в Габрово. Той е бил назначен днес, след като по-рано през деня бе сменен като шеф на полицията в Шумен, а там отиде предшественикът му Георги Гендов. Рокадата се случва на фона на протести в града заради скандал с роми и бой, станал вечерта срещу 6 май, а заповедта е на вътрешния министър Иван Демерджиев.

Илиян Иванов бе шеф на полицията в Габрово от 2023 година до март тази година. Тогава служебният вътрешен министър Емил Дечев го прати временно като шеф на полицията в Шумен, а в Габрово отиде Георги Георгиев, допреди това зам. шеф на столичното 4-о РУ.

Иванов е бил представен от заместник-министъра на вътрешните работи Калоян Милтенов, тъй като Демерджиев имаше ангажимент в Министерския съвет. Милтенов бе и в служебното правителство, но премиерът Румен Радев назначи и него, и Калоян Калоянов за зам. министри в МВР и в новия кабинет. Двамата бяха шеф на СДВР и директор на полицията в Бургас през 2022 и 2023 година, когато Демерджиев бе служебен вътрешен министър.

Засега не е ясно къде отива Георги Георгиев. Той обаче е на снимките, качени от полицията в Габрово. Там Иванов е представен от Милтенов. Интересното е, че Иванов бе назначен за шеф на полицията в Габрово през 2023 г. от Калин Стоянов.

Пред колегите си старши комисар Илиян Иванов подчерта, че държи на стриктното спазване на закона, професионалното изпълнение на служебните задължения и работата в интерес на обществото.

Илиян Иванов е роден на 05.06. 1969 г. в Трявна. Завършил е магистърска степен в Технически университет- Габрово, впоследствие има придобита магистратура от Стопанска академия „Димитър А. Ценов" в Свищов. Постъпва на държавна служба в МВР през 2000 г, като последователно работи в сектор „Координация и информационно аналитична дейност" в ОДМВР- Габрово, в РЗ „Борба с организираната престъпност". Назначен е за началник на сектор „Оперативен анализ" в областната дирекция в Габрово, работил е в сектор „Борба с организираната престъпност, Държавна агенция „ Национална сигурност", през 2023 година е преназначен за директор на ОДМВР- Габрово, а през 2026 е преназначен за директор на ОДМВР- Шумен. Награждаван е многократно за високи професионални постижения. Семеен, с две деца.