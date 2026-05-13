Пловдивчанин кара в насрещното на АМ "Тракия", установиха го

Водач с пловдивска регистрация е засечен да кара в аварийната лента на насрещното движение по магистрала "Тракия" в района на Сливен в посока Бургас. Видеа и кадри в социалните мрежи показват как, без да му пука, шофира в драстично нарушение и се разминава с автомобилите.

Органите на реда в Сливен са се самосезирали и са установили кой е шофьорът джигит. Оттам припомнят, че подобни прояви създават сериозни предпоставки за катастрофи.

Санкцията по закон предвижда 500 евро глоба и отнемане на книжката за три месеца.

Случаят предизвика стотици негативни коментари в социалните мрежи, мнозина пишат, че това грубо нарушение се превръща в мода.