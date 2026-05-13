Васил Терзиев: Истинското лидерство в София започва от хората

"Истинското лидерство в София започва от хората - от тези, които не приемат средата около себе си за даденост, а имат смелостта да я подобрят". С тези думи кметът на София Васил Терзиев отбеляза завършването на новата детска площадка в кв. „Орландовци" - поредния проект в рамките на инициативата за граждански бюджети „Идеи за града".

Проектът е резултат от гласуването и активността на жителите и показва колко важна е добрата координация между гражданите, общината и районната администрация за реалното подобряване на градската среда. Новото пространство вече се използва активно от децата и семействата в квартала.

„Идеи за града" е програма за гражданско участие, но и важна стъпка към по-децентрализиран модел на управление, в който районите имат все по-активна роля в реализирането на местни проекти и подобряването на градската среда.

„Модерният град се изгражда със споделено лидерство - когато гражданите не са наблюдатели, а активни участници в развитието на средата около себе си. Защото най-добрите идеи идват от хората, които живеят всеки ден с нуждите на своя квартал", заяви кметът.

Васил Терзиев благодари на жителите на „Орландовци" за тяхното доверие и постоянство, както и на екипа на район „Сердика" за ангажираността и работата по реализацията на проекта.

В хода на посещението координационното звено на „Идеи за града" и кметът на район „Сердика" Момчил Даскалов прегледаха на място готовността на следващите пространства, които предстои да бъдат обновени в района. Целта е всяко одобрено предложение да бъде