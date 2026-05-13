Радев организира дискусия в Министерски съвет за овладяване на цените

Мерките на правителството за овладяване ръста на цените, за прозрачност в ценообразуването и за противодействие на нелоялните търговски практики и защита на българските производители и на качеството на храните, ще бъдат във фокуса на срещата, която ще се проведе по инициатива на министър-председателя Румен Радев утре в Министерския съвет.

В дискусията ще участват министри от кабинета, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представителните организации на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие и храни.

Широката дискусия ще допринесе за набелязване на последващи действия на правителството по темата и е част от цялостния подход на кабинета за формиране на ефективни и устойчиви решения.