Министър Найденов: Ще обжалвам отказа на ПК на ВСС да образува дисциплинарно дело срещу Борислав Сарафов или повторно ще внеса такова

След внимателно запознаване с всички материали ще преценя дали да обжалвам пред Върховния административен съд отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) да образува дисциплинарно дело срещу Борислав Сарафов или да внеса предложението отново, с корекции.

Това заяви министърът на правосъдието Николай Найденов, който присъства на заседанието на колегията днес, за да подкрепи предложението.

Членовете й отказаха да образуват дисциплинарно дело срещу доскорошния и.ф. главен прокурор по предложението на служебния министър Андрей Янкулов, като се позоваха на изтекла давност за част от сочените нарушения, и на липса на правни основания и достатъчно данни за останалите.

Правосъдният министър подчерта: „Твърденията в предложението са притеснителни. Макар, според прокурорската колегия, да не е налице основание за ангажиране на дисциплинарна отговорност и дори за образуване на такова производство, в по-широкия смисъл на думата престижът на съдебната власт, считам, че е увреден. И трябва да се предприемат необходимите действия, за да бъде възстановен, доколкото може. Като министър на правосъдието ще действам в тази насока“.

Предложените от парламентарната група на „Прогресивна България“ изменения в Закона за съдебната власт (ЗСВ) са насочени почти изцяло към осигуряване на непосредствен избор на нов ВСС и осигуряване на процедурни гаранции за неговата честност и безпристрастност, коментира също министърът на правосъдието.

„Управляващото мнозинство ще представи пълен план за поетапна съдебна реформа със заложени срокове и законови промени, които ще бъдат ясно обосновани. Добре е да започнем да мислим системно, а не инцидентно за решаване на един или друг проблем чрез законодателни промени на парче“, категоричен бе Николай Найденов.