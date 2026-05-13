ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Как преборихме Турция и Саудитска Арабия за "Джиро...

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/22842339 www.24chasa.bg

48-годишен е убит в Монтана, трима са задържани

1688
Полиция СНИМКА: 24 часа

Мъж на 48 години от Монтана е убит днес в квартал „Кошарник“ в града, трима по-млади мъже са задържани за престъплението, съобщи за БТА директорът на Областната дирекция на МВР в Монтана Иван Аврамов.

Убийството е станало около обяд след саморазправа между двама мъже, при която други двама са се намесили на страната на единия от тях. Фаталният удар е нанесен с метална тръба, като в момента полицията изяснява кой точно го е нанесъл.

Тримата задържани са криминално проявени, убитият също е криминално проявен и е лежал в затвора. Предполага се, че боят е станал за изясняване на лични отношения или неуредени сметки.

По случая се води досъдебно производство.

 

Полиция СНИМКА: 24 часа

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Николай Денков: Публичен тест за кандидатите за ВСС и главен прокурор, а не ускорен избор (Видео)