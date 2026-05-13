48-годишен е убит в Монтана, трима са задържани

Мъж на 48 години от Монтана е убит днес в квартал „Кошарник“ в града, трима по-млади мъже са задържани за престъплението, съобщи за БТА директорът на Областната дирекция на МВР в Монтана Иван Аврамов.

Убийството е станало около обяд след саморазправа между двама мъже, при която други двама са се намесили на страната на единия от тях. Фаталният удар е нанесен с метална тръба, като в момента полицията изяснява кой точно го е нанесъл.

Тримата задържани са криминално проявени, убитият също е криминално проявен и е лежал в затвора. Предполага се, че боят е станал за изясняване на лични отношения или неуредени сметки.

По случая се води досъдебно производство.