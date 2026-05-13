ОУ "Яне Сандански" в Пловдив празнува 76 години с обновена сграда, STEM среда и новоизграден корпус (Снимки)

Учениците имат и модерен физкултурен салон

След година и половина мащабен ремонт пловдивското училище ОУ "Яне Сандански" вече е напълно обновено и от миналата седмица отново посреща своите ученици. По време на строително-ремонтните дейности възпитаниците на школото бяха разпределени в различни учебни заведения в града. Учебното заведение се нуждаеше от спешен ремонт. Физкултурният салон беше силно компрометиран, а основната сграда едвам побираше всички ученици и това налагаше ученето на две смени.

Тази година ръководството, учителите и учениците имат троен повод за празник. На 18 май школото ще отбележи 76 години от създаването си, а по време на тържеството официално ще бъдат открити изцяло обновената основна сграда, новият STEM център, новоизграденият учебен корпус и ремонтираният физкултурен салон. След официалната церемония новият корпус ще бъде представен пред гостите и ръководството на училището.

"Много се радваме, че ремонтът приключи и след година и половина всички отново сме в нашата сграда. Децата нямаха търпение да се върнат и бяха изключително щастливи още в първите дни. Предстои ни истински празник - патронен ден, откриване на новия STEM център и на корпуса за малките", заяви пред "24 часа" директорката Антония Цокова.

Инвестицията в новия корпус и физкултурния салон е на стойност близо 3 млн. лв., а ремонтът на основната сграда възлиза на около 5 млн. Двете сгради са свързани с топла връзка, което ще осигури удобство и комфорт за учениците и преподавателите.

В новия корпус ще се обучават децата от първи до четвърти клас. Там са изградени 12 модерни класни стаи, които ще позволят преминаването на училището към едносменен режим на обучение. Напълно обновен е и физкултурният салон.

Основната сграда също е изцяло реновирана. Подменени са ВиК и електрическата инсталация, обновена е отоплителната система, ремонтиран е покривът, а фасадата е с нова топлоизолация и мазилка. Сменени са вратите, улуците и водосточните тръби. Всички класни стаи са освежени, с нови окачени тавани, а коридорите и подовите настилки са напълно обновени.

Сред най-модерните придобивки на училището е новият STEM център, изграден в основната сграда. Инвестицията в него е около 120 хил. евро. Центърът разполага с високотехнологично оборудване и специализирани кабинети по математика и информатика, които ще предоставят съвременна среда за обучение на учениците.