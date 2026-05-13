Обявиха ресорите на вицепремиерите Иво Христов и Атанас Пеканов

Иво Христов КАДЪР: БНТ

Ясно са разпределени ресорите на двамата вицепремиери без портфейл – Иво Христов и Атанас Пеканов, които не оглавяват министерства. Те са определени с промени в устройствения правилник на Министерския съвет, след като правителството прие съответно постановление, пише БТА.

Правомощията на Иво Христов са разширени. По-рано в интервю за БНТ той посочи, че ресорите му ще включват култура, спорт и туризъм, или по-общо – сферата на човешкото развитие, според терминологията на ООН. В окончателния вариант обаче неговият ресор е формулиран като „стратегическо развитие и координация на политики", което му дава по-широк обхват от отговорности, надхвърлящи конкретните сектори, посочва dir.bg.

Атанас Пеканов, без изненади, поема управлението на европейските фондове – област, с която той вече е тясно свързан. До момента Пеканов три пъти е заемал поста вицепремиер по управление на европейските средства – в два служебни кабинета на Стефан Янев и в двете служебни правителства на Гълъб Донев.

