Доскорошният министър Трайчо Трайков отново ще се кандидатира за кмет на столичния район "Средец"

Доскорошният министър на енергетиката Трайчо Трайков отново ще се кандидатира отново за кмет на столичния централен район "Средец".

Изборите за районен кмет са насрочени за 14 юни.

Трайков управлява района от 2019 г. до февруари 2026 г., когато влезе в служебното правителство на Андрей Гюров.

Назначаването му за министър доведе до необходимостта да подаде оставка като районен кмет. Общинската избирателна комисия в София вече е определила датата за провеждане на избори.

Както ДБ, така и "Продължаваме промяната" обявиха намерение да го издигнат за кандидат за "Средец".

На местните избори през 2023 г. Трайчо Трайков беше един от малкото районни кметове, които спечелиха вота още от първи тур (заедно с Димитър Божилов в "Триадица").

Трайков обърна внимание на казуса около опита за събаряне на стари сгради в центъра на София, който попада в рамките на "Средец".

"В момента на ул. "Шишман" виждам, че има раздвижване. Има сгради, които от 1989 г. е разрешено теоретично да се надстоява нещо. Докато аз бях кмет, не бяха постъпвали никакви намерения. Сега набързо някой се е размърдал. Искам да предупредя това да не се прави. Никой да не си прави сметка без кръчмар. Дори да не съм аз кмет - да се знае", каза Трайков преди Би Ти Ви.