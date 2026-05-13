Свалят НСО на Борисов и Пеевски, те - спокойни, че не са под заплаха (Обзор)

Още през декември лидерът на ДПС е настоял за преоценка на необходимостта от държавна охрана

Тома Биков призна, че преди 2 седмици е била заплашена сигурността на председателя на ГЕРБ

НСО повече няма да пази лидерите на ГЕРБ Бойко Борисов и на ДПС Делян Пеевски, понеже не са в опасност. Това е решила специализираната комисия, която се състои от трима души - началниците на НСО и на ДАНС и главния секретар на МВР.

За решението първи съобщи пресцентърът на ДПС в сряда, а след това беше и потвърдено от депутати от ГЕРБ.

И двамата имат достатъчно ресурси, ако се чувстват застрашени по друга линия, да си обезпечат охрана. Охраната с държавни средства, продължила с десетки години, приключва днес, заяви по-късно вътрешният министър Иван Демерджиев.

Като бивш премиер Бойко Борисов имаше право на охрана до 4 г. след края на мандата му, но след промените в закона за НСО този срок отпадна и остана само правото на шофьор и кола от службата. Бойко Борисов Снимка: Архив "24 часа"

Гардове на НСО се назначават и когато има постъпили сигнали за опасност за живота и здравето на хора със значение за националната сигурност, каквито са депутатите. Няма обаче публична информация какви са заплахите и от кого, кой е подал сигнала и изобщо колко души пази службата. Досега Пеевски беше пазен и от баретите от Специализирания отряд за борба с тероризма. Преди две седмици МВР е свалило тази охрана, но пък се появи неофициална информация, че тричленката е решила гардовете от НСО да останат. Сега явно е имало нова среща, на която е взето обратното решение.

През декември Пеевски сам е поискал преоценка

на необходимостта му от охрана от НСО, съобщиха пък от ДПС. Направена ли е тогава, не е известно. В края на миналата година от партията обясниха какво представлява охраната на лидера им: общо четирима души - офицери и сержанти, със заплати от 3000 до 4000 лева. Колата, на която го возят, е партийна и той я е предоставил на службата безвъзмездно.

Вярвам в компетентността на държавните органи и в тяхната експертиза, както и в отговорността им при вземане на решения. С това една пропагандна дъвка на ПП и ДБ отиде в кошчето за боклук. Което е добра новина, коментира Пеевски решението.

ГЕРБ пък го определиха като емоционално и политическо, а не институционално. Томислав Дончев обясни, че не става дума за Борисов, а за бивш министър-председател с три мандата, както и че сега държавата и лично премиерът Радев ще са отговорни за неговата безпасност. Припомни, че в миналото е имало инциденти с безопасността на предшественици на Радев и Борисов. Тома Биков пък призна, че

преди 2 седмици е имало “данни за заплахи за сигурността

на Борисов”, но какви - не отговори.

Лидерът им обаче прие спокойно новината.

Радвам се, че в българските служби вече няма данни за вътрешни и външни заплахи срещу мен. Радвам се, че от днес съм сигурен и свободен български гражданин, коментира лаконично Борисов във фейсбук. “Прогресивна България” защитиха решението на институциите в декларация от трибуната. Снимка: Велислав Николов

Опозицията очаквано приветства решението. Някои дори откриха връзка с предстоящата смяна на шефа на ДАНС, макар че нов още не е избран. Това беше една от първите теми в началото на 52-ия парламент, когато “Възраждане” и ДБ внесоха промени НСО вече да пази само ръководството на парламента, не и редовите депутати, а при заплаха за тях да се погрижи МВР. ДБ поискаха подкрепа от “Прогресивна България”, но оттам ги отрязаха с аргумента, че няма да променят закони заради конкретни хора. Иначе депутатът Слави Василев увери, че мерки ще има.

А при старта на този парламент настоящият премиер Румен Радев заяви, че това е въпрос, който не се решава пред камери и в тв студиа. Трябва да има стриктно спазване на закона и преди това ясен и обективен анализ на фактите, обясни Радев тогава.

Колко често се събира тричленката за НСО, не е ясно, но през август 2023 г. стана ясно, че има руска заплаха за Кирил Петков, Христо Иванов, Атанас Атанасов, Борисов и Пеевски. Първите трима обаче не поискаха охрана.