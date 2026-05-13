Олимпийски шампион доведе немски колоездачи в Гоце Делчев

Тони Маскръчка

468
Кметът Владимир Москов посрещна немски колоездачи.

Олимпийският шампион по колоездене Олаф Лудвиг за поредна година доведе група колоездачи от Германия в гр. Гоце Делчев. Във велосипедния маршрут, за четвърта поредна година, специално е включен град Гоце Делчев заради интересните забележителности, красивата природа и добрите условия, които предлага за колоездене.

Днес спортистите, сред които имаше и няколко дами, се срещнаха с кмета на общината Владимир Москов. Те споделиха, че Гоце Делчев е една от любимите им и задължителни спирки по време на едноседмичния им тур в България. "От предишните ни посещения сме очаровани от милите хора, топлото посрещане и красивите околности, затова очакваме посещението си в Гоце Делчев винаги с голямо нетърпение", споделиха любителите колоездачи.
Групата колоездачи тази година наброява 30 души, които са в България от миналата седмица, тъй като са се включили в едно от най-значимите спортни събития за страната ни – Обиколката на Италия (Giro d'Italia). На ден изминават по над 100 километра, като днешният им маршрут е Банско – Гоце Делчев – Мелник. Тези традиционни колоездачни обиколки в България на любители от Германия се провеждат за 18-а поредна година. 

