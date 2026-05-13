Искат 5-етажен блок на мястото на емблематични стари къщи на ул. “Шишман” в София (Обзор)

Общината: Нищо още не е одобрявано. Настоятелството на “Св. Александър Невски” е сред собствениците

5-етажна сграда може да се появи на мястото на две стари къщи на централната софийска улица “Цар Иван Шишман”. За тях собствениците - частни лица, строителна фирма и настоятелството на патриаршеската катедрала “Св. Ал. Невски”, вече са внесли

искане за изработване на подробен устройствен план

в общинското направление по градско развитие и планиране. То е подадено през март, но казусът се обсъжда от няколко дни във фейсбук групи на живеещи в центъра, които подготвят протест. А блогърът Боян Юруков публикува в социалната мрежа как би изглеждало застрояването на една от емблематичните централни столични улици в частта ѝ между ул. “Ген. Паренсов” и ул. “Славянска”.

“Нищо не е разрешавано - няма издадена виза за проектиране, одобрен устройствен план или разрешение за строеж. Има само искане за изработване на ПУП за няколко имота в участъка, като плановете са за сграда с партер и 4 етажа. Това е начална стъпка в устройствената процедура, която не дава право на строителство и не означава, че предложението е одобрено. Тези документи ще се гледат под лупа. Подобни намерения трябва да бъдат съгласувани и от Националния институт за недвижимо културно наследство, защото територията попада в зона със

статут на групова недвижима културна ценност”,

заяви за “24 часа” зам.-кметът по градско планиране и развитие арх. Любо Георгиев.

Той успокои, че при преценката ще бъдат отчетени както правата на собствениците, така и нуждата от опазване на характера на градската среда в тази чувствителна част на центъра на София.

За друго строително намерение - изграждане на 22-етажна сграда в “Младост”, което изкара на протест във вторник вечерта жители на района, арх. Георгиев заяви, че

общината ще предложи алтернативно решение за застрояването

на терена. Казусът възникна след решение на Столичния общински съвет, което дава зелена светлина за реализиране на проект върху предимно общински терен, при който общината би получила 30% от бъдещата сграда. Тя ще е 75 м висока и с близо 60 хил. кв. м разгъната застроена площ.

“Можем да направим нов анализ и предложение за ПУП, който да не води до този огромен обем”, обясни арх. Георгиев. Това означава по-ниска височина, по-малка интензивност на застрояване и параметри, съобразени с реалния капацитет на района - транспорт, улична мрежа, социална инфраструктура и натоварване на средата. Според зам.-кмета така общината може да промени посоката на проекта, тъй като още няма издадено разрешение за строеж, а само действащ план, допускащ подобен обем.

“Стартирането на изменението на ПУП блокира изпълнението на всички текущи действия по проекта”, подчерта арх. Георгиев.