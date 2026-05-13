Правят мерки за спешно пръскане срещу комари по река Дунав (Обзор)

Ситуацията е кризисна, а правителството върна решението това да се прави от БАБХ. Планът е обработките да започнат до края на май

Ситуацията с популацията на комарите по Дунава е кризисна, а правителството търси спешни мерки, за да може пръскането да започне до края на май. Това е и крайният срок, за да не се постави под риск здравето на 800 хил. души.

Проблемът стартира на 22 декември, когато Министерството на здравеопазването обяви обществена поръчка за обработка на комарните популации. След сигнал поръчката бе спряна през април.

На 7 май служебното правителство изненадващо взе решението да прехвърли пръскането на Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) и по бюджета им да се прехвърли над 1,278 млн. евро. Кметовете на общините по Дунава алармираха, че това не е добро решение. Кметът на Русе Пенчо Милков пък обяви, че е счупен един работещ механизъм и

"проблемът е прехвърлен от здравата глава на болната"

Критики дойдоха и от главния държавен здравен инспектор д-р Ангел Кунчев. "Ако идеята е БАБХ да закупи тонове отрови, които да хвърли в природата - окей, напълно постижимо е! Ефектът върху комарите ще е нищожен. Ако трябва БАБХ да организира нова обществена поръчка - твърде късно е, а и рискът да се повторят обжалванията е огромен. Ако пък идеята е самата БАБХ да организира обработките - това е невъзможно и незаконно. Нямат необходимия ресурс като хора и техника. Нека напомня, че става въпрос за близо 1500 биотопа в цялата страна с над 400 хиляди декара площ", написа Кунчев във фейсбук. Според него

пръскането вече е безсмислено,

защото пропуска ларвитивната обработка.

Така в сряда правителството на Румен Радев отмени решението на служебния кабинет.

Според новия здравен министър Катя Ивкова с прехвърлянето на средствата към БАБХ е имало риск от заобикаляне на Закона за обществените поръчки.

"Търси се начин до края на май да започнат обработките срещу комари на държавните територии по поречието на река Дунав", каза Ивкова. Обясни, че е пропуснат доста дълъг период, в който е могло да бъде намерено решение.

Миналата седмица е направен опит да бъде покрита една бомба, защото на заседанието на МС, въпреки съпротивата на БАБХ, бившият министър на здравеопазването заедно с бившия министър на земеделието са се опитали да прехвърлят един горещ картоф, който ние съвсем скоро ще успеем да отразим.

Важно е хората да знаят, когато ги хапят комарите, кой е виновен,

каза министърът на земеделието и храните Пламен Абровски.

Въпреки, че държавата не си върши работата кметовете започват да пръскат Дати вече има в Русе, Силистра Лом, Козлодуй.