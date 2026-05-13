20 от новите областни управители с премиери, сред тях журналист и депутат (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Правителството попълва втория ешелон с бивши кадри на служебните кабинети

На шестия ден от управлението си правителството на Румен Радев смени всички областни управители. Осем от новите назначения са заемали вече поста в служебните кабинети на Стефан Янев и Гълъб Донев, има кадри на МВР и Министерството на отбраната.

Област София се поема от Йовелина Тихова. По време на предизборната кампания тя дари 6000 евро на “Прогресивна България”. Първоначално тя бе записана Техова, но при отваряне на приложената декларация се вижда правилното име. А мъж на име Георги Тихов на същата дата - 20 март, е дарил 19 хил. евро. В официалната визитка на Тихова пише, че притежава богат административен и управленски опит. Кариерата ѝ преминава през Държавната комисия по сигурността на информацията, както и през ръководни позиции в общински дружества и в частния сектор. ЙОВЕЛИНА ТИХОВА Снимка: Министерски Съвет

За управител на Ловеч пък е избран кореспондентът на БНР Пламен Христов. Притежава над 30 г. опит в сферата на медиите и обществените комуникации.

Депутат на 13 дни пък предпочете да се завърне на поста областен управител на Варна. Изненадата дойде от Марио Смърков от ПБ. Юристът е заемал същата длъжност и при кабинетите на Донев и Янев. МАРИО СМЪРКОВ Снимка: Народно събрание

Бившата червена депутатка Кристина Сидорова е назначена за управител на област Габрово. Тя също е била на поста при служебните кабинети, назначени от Радев. Била е и общински съветник в Габрово между 2014 и 2017 г.

Учителката по български език и литература Грета Колева пък поема Перник.

Преподавател по специална педагогика в СУ “Св. Климент Охридски” и Бургаския университет “Проф. д-р Асен Златаров” е Калоян Дамянов, който е новият областен на Стара Загора.

За управител на Благоевград е назначен Васил Трендафилов. Работи дълги години в системата на МВР, а между 2021 - 2025 г. е началник на РУ - Сандански.

Дико Диков поема област Бургас. По образование е юрист, но също е част от системата на МВР. Част от полицията е бил и областният на Видин - Огнян Михайлов, както и този на Добрич - Руслан Томов. 30 г. опит в националната сигурност има и Георги Янев, който ще е губернатор на Пловдив.

Марин Богомилов е назначен за областен управител на област Велико Търново. Той е бил общински съветник в Горна Оряховица.

Финансистът Росен Михайлов поема Враца. А банкерът Бисер Николов - Кърджали, но и той е бивш областен управител. От банковата сфера идва и Атанас Гергинов в Кюстендил.

Иван Каменов е назначен за управител на област Монтана. В Ямбол отива бивш зам.-кмет на община Тунджа. За областен управител на област Пазарджик е назначен Борислав Богословов, който от 20 г. е в сферата на строителството.

В Силистра е назначен Николай Неделчев, който е извървял пътя от зам.-кмет до кмет на село Ситово. От 2024 г. до момента е секретар в община Силистра.

Михаил Кашеров е назначен в Сливен, а София Торолова в Софийска област.