Теодора Крумова: Няма междуетнически конфликт в Габрово, някой режисира напрежение с политически мотив

Конфликтът е битов между две групи роми - местните и мюсюлмани от Казанлък, твърди програмният директор на Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе" във Велико Търново

Община Габрово е пример за десегрегация

Потърсихме програмния директор на Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе" във Велико Търново Теодора Крумова, за да изясни има ли етнически мотив в конфликта, разбунил Габрово, кой режисира протестите и как може да се потуши напрежението в града. Ето нейния анализ за приликите и разликите с размириците в града през 2019 г. , избухнали след качен в социалните мрежи клип с побой от роми над продавач в денонощен магазин.

- Г-жо Крумова, какво се случва в Габрово според вас в момента?

- Случващото се е много сходно с бунтовете през 2019 г. Сценарият е абсолютно същият. Това, което върви като информация за конфликт между българи и роми, не е вярно. В тази ситуация изобщо няма хора от българския етнос. Конфликтът е между местните роми и роми от Казанлък, които са от миллета - турскоезични мюсюлмани, които понастоящем живеят в Габрово, не са сега заселени в града. Местните са си български цигани и габровчани са си свикнали с тях. Всъщност, ако погледнем последното преброяване в Габровска община има 157 роми, с другите стават между 400 и 500 максимум, което е много смешна цифра на фона на всички големи гета. В Габрово напрежението го има, но институциите реално нищо не правят, докато не избухне някакъм подобен скандал.

- А защо го има това напрежение, на какво го отдавате?

- Едва ли някой може да даде точен отговор на този въпрос. Тези, които са от Казанлък, търсят каквато и да е работа, те не са интегрирани. Живеят по-маргинализирано, макар че в Габрово няма махала и те не живеят на едно място. Към този момент са ясни само няколко неща. Първо на 6 май се разразява свада между семейство от местните габровски роми и роми мюсюлмани. Едното семейство, което между другото живее до полицията ав Габрово, празнували. Малко се почерпили, поговорили си на висок тон, излезли в двора, започнали да се разправят помежду си. Отсреща отблоковете се намесили. При инцидента има пострадали деца. Това допълнителните нагнетява напрежението.

Второ, избухналата свада по никакъв начин не е свързана с междуетничеко напрежение и в нея не участват хора от мнозинството. В нея участват едни хора, които проявяват агресия, което предизвиква обратна агресия.

Обаче в един момент по габровските фейсбук групи тръгва историята за българи срещу роми, освен това някой "случайно" пуска една заповед на кмета за служебни адреси. Това не е нищо друго, а законова промяна, която казва, че семейства, които нямат регистрация, могат да получат служебен адрес. Проблемът е много по-дълбок, понеже ако нямаш нотариален акт или договор, не можеш да си извадиш лична карта. Дванайсетоклаасниците от общността, които живеят при такива условия, нямат лични карти и не могат да се явят на матура. Организциите много дълго го постявяхме този въпрос и се въвед промяна за служебната регистрация. Десетки хора, изтипосни с всички лични данни във фейсбук. Една от споменатите жени беше писала, че те отдавна не живеят на този адрес, че са на квартира, но това допълнително нагнетява напрежение, започват да се организират протести и големи групи, които да настояват за изселване.

Естествено най-лесният отговор на институциите е да кажат - ние ги изселвааме от тези жилища, но сега тази жена, пред чиято къща е тръгнало всичко, остава на улицата с три внучета, които живеят при нея. Съответно тези деца са спрени от училище.

- Кой има интерес от тези протести според вас?

- На мен ми се струва, че има някакъв политически мотив да се създава напрежение. Говори се, че протести ще има до карнавала включително, който е тази събота. За мен е притеснително, ако фестивалът се провели или се създадат някакви безредици по време на габорвския карнавал. Но факт е, че също както през 2019 г. жените чистят улиците охранявани от жандармерия. В тоя случай един наистина битов скандал се представя като междуетнически. Не знам кой има интерес, но на мен всичко това не ми изглежда спонтанно.

Трябва да се предприемат системни мерки от страна на всички институции, но решението не е просто да се изселят хората, защото ще дойдат други.

Трябва да има политика за интегрция. Когато се появят такива безредици, какво се случва с децата? Иначе Габрово имат страхотен пример за десегрегация. Това е една от малкото общини, броят се на пръстите на едната ръка, които затвориха сегрегираното училище "Цанко Дюстабанов", което беше останало със 70 ученици и в него ходеха ромските деца от целия град и ги разпределиха равномерно по всички училища. Всъщност всички усилия, които бяха вложени да се интегрират тези деца, сега се връщат назад.

Безспорно тези, които са проявили агресия, трябва да бъдат санкционирани, но в същото време трябва да бъде потърсена отговорност и от тези, които провокират етническо напрежение.