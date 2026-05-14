7 дни Габрово в окупация – бой, протести, бяс, че полицията е кротка, и подозрения коя партия върти етническа игра

Обвиниха един от побойниците 6 дни след инцидента, лежал е в затвора за кражби

Приписват проблема на преселение на роми от друг град

Проверяват местната полиция, а шефът на МВР бе сменен вчера

Жандармерия обикаля Габрово, нов шеф - Илиян Иванов, влезе в местната полиция, а депутатите не смогнаха да чуят вътрешния министър Иван Демерджиев за ситуацията в тъжната столица на хумора.

Така е вече седмица след боя на Гергьовден на улица “Митко Палаузов”, който подпали огромни протести.

Във фейсбук се вихрят теории и въпроси. Етнически ли е сблъсъкът, или битов? Кой провокира умишлено напрежение и дали това е с политически цели?

Драмата започна, след като на 6 май

роми пребиха петима техни съседи заради забележка за крясъци посред нощ

Теодора Крумова от Център “Амалипе” твърди, че става дума за конфликт между местни роми и роми от Казанлък.

Но габровци контрират, че са подложени на постоянен тормоз от силна музика, от пиянски скандали между различни ромски фамилии и че ги е страх за децата.

Ситуацията напомня на размириците в пловдивското село Катуница, където беше дворецът на покойния вече Кирил Рашков-Цар Киро. Протестите срещу благородника и фамилията му започнаха през септември 2011 г., след като негови близки убиха младеж. Последваха протести на хиляди, включително феновете на враждуващите футболни отбори “Ботев” и “Локомотив” от Пловдив. Къщите на Цар Киро бяха подпалени, а фамилията му се изсели в Пловдив.

И тогава протестиращите твърдяха, че проблемът е етнически, а властта - че е криминален.

Сега габровци притеснено броят увеличаващите се роми, които се заселват от различни краища на страната и получавали общински жилища.

Според местната власт, МВР и прокуратурата обаче става дума за битов инцидент и криминално престъпление. От години институциите не делят хората по етнос, защото всички са български граждани.

Всъщност масовото преселение на роми в града започва през 2018 г.

и недоволството на местните започва да расте. През 2019 г. след поредното нападение избухват първите протести (виж в карето долу).

Недоволните от Габрово дори са изготвили сводка на престъпленията, извършени от роми в последните десетина години. Други вадят документи за регистрацията на фамилии преди месеци, а служебният им адрес е този на общината. Съмненията са, че се водят избиратели за предстоящите избори.

Какво се случи за седмица

На 6 май късно вечерта баба и внучка си крещят на ул. “Митко Палаузов” в града, където ромски фамилии са настанени в общински жилища. Хора от съседните блокове им правят забележка. Тогава ромките викат роднините и започва меле.

Бяха 12 души срещу 2-ма мъже и 2 жени, които се опитвахме да защитим мъжете и детето на съседите - 13-годишен тийнейджър. Нямаше прошка за никого. Мъжете понесоха жесток бой, какъвто съм виждала само по филмите. Единият мъж беше многократно ритан, дори скачаха по главата му с крака, докато не изпадна в безсъзнание. Другият беше размятан от единия до другия тротоар, ритан, блъскан, със счупен нос и множество травми.

Тийнейджърът беше нападнат с нож. Размина се със зашит пръст, от който липсваха части. Жените не ни подминаха, но доста по-леко. Аз лично бях размятана по асфалта и ритана от 2 жени, пише една от потърпевшите във фейсбук.

Подаден е сигнал до полицията и скандалът е потушен. Двама от най-активните в побоя са задържани. Един от тях е

обвинен за хулиганство и нанасяне на лека телесна повреда,

но 6 дни по-късно 36-годишният мъж е осъждан за кражби и за престъпления в транспорта. Лежал е в затвора, но е реабилитиран.

За МВР и прокуратурата това е поредният инцидент с пияни късно вечер и не е отразен в информационния бюлетин на 7 май.

Още на следващия ден обаче мъж разпространява видео от охранителни камери, на което се виждат мелето и жестокият побой. Кадрите преземат фейсбук, а недоволството ескалира за часове и се стига до първия протест в центъра на града - пред дома на кметицата и на мястото на инцидента.

Само за денонощие видеото от побоя е гледано над половин милион пъти. Човекът, който го е качил, споделя, че е посетен от полицията и е подписал предупредителен протокол, че няма да подбужда етническа и расова омраза, а в противен случай подлежи на наказателна отговорност. Така клипът изчезва.

Възразявам МВР да се използва за преследване на граждани, които изразяват политически и граждански позиции в публичното пространство, пише Владимир на предупредителния протокол, който е публикувал във фейсбук. Полиция следи да няма инциденти, когато недоволните се събраха пред дома на побойниците. Снимка: Радослав Първанов Фотография

На 8 май се появява лаконичното съобщение от полицията в Габрово:

На 6 май около 23:30 часа, в РУ-Габрово, е получен сигнал за възникнал скандал, прераснал в сбиване. На място незабавно са насочени полицейски екипи. Задържани са двама мъже. Вследствие на инцидента са пострадали двама души - единият с рана на малкия пръст на ръката, а другият с фрактура на носа. Няма пострадали малолетни лица. Работата по случая продължава под надзора на Районна прокуратура – Габрово”. Хора в града обаче разказват все по-жестоки подробности от инцидента, но и за отдавна натрупали се проблеми с незаконни постройки, сметища. Съмнителни организации се възползват от напрежението и призовават за бунтове.

“Ще овладеем всички опити за превръщане на любимия ни град в арена на етническо противопоставяне и сблъсъци! Габрово никога не се е славил с етнически, религиозни или расови противопоставяния. Габрово е градът на мъдростта, хумора, спестовността, интелигентността, предприемчивостта, каза кметът на Габрово Таня Христова в понеделник. Според нея проблемът е между две фамилии, а не е етнически. В сряда Инспекторатът на МВР започна проверка защо е била толкова кротка полицията.

Преди това протестите и напрежението принудиха МВР и прокуратурата да направят

брифинг, който наля масло в огъня

Не става дума за сбиване на етническа основа. Задържани са две от лицата, причинили леки телесни повреди на пострадалите, като най-пострадало лице е този, който първи нанася удар, каза зам.-директорът на ОДМВР - Габрово, Цветан Петков. От думите му става ясно, че един от мъжете, направил забележка на викащите една срещу друга баба и внучка, пръв започнал да бие роднините им.

Проблемът стана национален на 11 май, когато в парламента вече има внесен въпрос към вътрешния министър Демерджиев за ситуацията в Габрово. Същия ден в града пристига главният секретар Георги Кандев, за да се срещне с местните власти, ромската общност и протестиращите. Нищо няма да бъде скрито от обществеността и всичко, което е предвидено в закона, ще бъде свършено, обеща той.

2019 г.: младежи с качулки, бухалки и боксове мъстят за пребит от 3-ма роми продавач

Април 2019 г. Размирици в Габрово са предизвикани заради побой над продавач в денонощен магазин, извършен от трима роми, пришълци от Казанлък.

На 7 април вечерта те нанасят брутален побой над продавача Венцислав Иванов, след като защитил друг клиент. Видеоклип от охранителните камери се разпространява светкавично в социалните мрежи. Напрежението започва да се нагнетява, след като на 9–10 април нападателите са задържани, но са освободени след 24 часа.

Това провокира вълна от недоволство срещу своеволията на ромите и липсата на адекватна реакция от институциите. Младежи с качулки, боксове и бухалки тръгват да мъстят, палят постройки, трошат прозорци на къщи, обитавани от роми.

Първият голям протест на площад “Възраждане” събира хиляди. Безредиците продължават повече от седмица. Градът гъмжи от жандармерия. Полицаи с палки и щитове всяка вечер блокират пътя на агресивните протестъри, които атакуват ромските къщи. Щурмуват дори следствения арест, където са биячите, и спешно ги местят в Търново. Протестът от 2019 г., след побоя над продавача

Те са 2-ма братя и племенник. Йордан Асенов има завършен V клас, а по-големият му брат - Петко, е абсолютно неграмотен. Племенникът Никола Монев пък има завършен VII клас, но не може да чете и пише. Йордан, който е започнал боя, е извършил нападението в изпитателния срок на присъда от 2016 г., когато е осъден на 1 г. и 3 месеца условно за кражба на кола.

Петко също е неколкократно осъждан. Последната му присъда е от 2015 г. за кражба. Изтърпял е 8 месеца зад решетките и е освободен през пролетта на 2016 г. 20-годишният Никола е лежал за опит за грабеж като непълнолетен.

Осъдени са ефективно. Преди пак да влязат в затвора, работят в сметосъбирането. В нажежената ситуация повечето в комуналната фирма престават да ходят на работа от страх и градът потъва в боклуци.

В Габрово започва бутане на необитаеми общински къщи, в които има риск да се самонастанят роми. Пришълците се връщат в Казанлък.