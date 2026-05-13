Военен загина при катастрофа в дърво в Карловско

Движението е блокирано, трафикът се насочва по обходни маршрути

Шофьор на лек автомобил е загинал при катастрофа на територията на община Карлово, съобщиха за "24 часа" запознати с разследването.

Фаталният инцидент е станал преди малко повече от час на пътя между град Баня и село Васил Левски, в района на кръстовището за Ведраре и Марино поле. Колата се е блъснала в дърво.

Тъй като загиналият е военен, на място е пристигнал екип на военна полиция, който работи по случая. Информация от МВР за причините и обстоятелствата около катастрофата няма.

От Агенция "Пътна инфраструктура" съобщават, че пътят е затворен и са обособени обходните маршрути Баня - Марино поле - Карлово и Баня - Ведраре - Горни Домлян - Куртово -Подбалкански път. Трафикът се регулира от пътна полиция.