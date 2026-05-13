ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Водач на АТВ е откаран в болница след катастрофа с...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22843134 www.24chasa.bg

Военен загина при катастрофа в дърво в Карловско

24 часа Пловдив онлайн

2412
Снимката е илюстративна. Снимка: Pixabay

Движението е блокирано, трафикът се насочва по обходни маршрути

Шофьор на лек автомобил е загинал при катастрофа на територията на община Карлово, съобщиха за "24 часа" запознати с разследването. 

Фаталният инцидент е станал преди малко повече от час на пътя между град Баня и село Васил Левски, в района на кръстовището за Ведраре и Марино поле. Колата се е блъснала в дърво.

Тъй като загиналият е военен, на място е пристигнал екип на военна полиция, който работи по случая. Информация от МВР за причините и обстоятелствата около катастрофата няма. 

От Агенция "Пътна инфраструктура" съобщават, че пътят е затворен и са обособени обходните маршрути Баня - Марино поле - Карлово и Баня - Ведраре - Горни Домлян - Куртово -Подбалкански път. Трафикът се регулира от пътна полиция.

Снимката е илюстративна. Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Николай Денков: Публичен тест за кандидатите за ВСС и главен прокурор, а не ускорен избор (Видео)