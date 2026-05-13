Условна присъда за 34-годишна, теглила пари от чужди дебитни карти в Монтана

Окръжният съд в Монтана осъди 34-годишната Д. И. М. на две години лишаване от свобода, отложено с 3-годишен изпитателен срок, за теглене на пари от чужди дебитни карти. Съдът ѝ наложи и глоба в полза на държавата в размер на 2570 лева, съобщават от съда.

Жената е призната за виновна за това, че на 17 февруари 2025 г. в Берковица и Монтана, при условията на продължавано престъпление, е използвала чужди платежни инструменти – дебитни карти, без съгласието на титулярите, като е извършила шест транзакции от банкомати и е изтеглила общо 2 570 лева.

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Монтана. В хода на процеса е разгледана видеотехническа експертиза и са разпитани свидетели.

Пострадалите – К. Г. М. и Х. Д. К. – са предявили граждански искове за имуществени вреди съответно в размер на 800 лева (409,00 евро) и 1 770 лева (905,00 евро). Съдът е уважил исковете и е присъдил и разноски по делото.

Присъдата подлежи на обжалване или протест пред Апелативен съд – София в 15-дневен срок, съобщава БТА.

В края на март Окръжният съд в Монтана наказа с условни присъди и пробация трима младежи, теглили пари от чужда карта.