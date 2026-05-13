Изнудван от кръга на Нотариуса гръцки бизнесмен осъди прокуратурата за 25 000 лева

Прокуратурата е осъдена да плати обезщетение от 25 000 лева на гръцкия бизнесмен, дипломат и преподавател Йоаким Каламарис, който освети схема за рекет и изнудване около застреляния преди две години Мартин Божанов-Нотариуса.

Това става ясно от решение на Софийския апелативен съд (САС), с което обаче апелативните съдии намалиха наполовина парите, които прокуратурата трябва да плаща на бизнесмена, показа проверка на „Лекс". Той съди държавното обвинение за 100 000 лева, като миналата година градският съд му присъди обезщетение от 50 000 лева.

Става дума за обвинение в измама, повдигнато на Каламарис преди три години, което той описва като опит за изнудване с използване на прокуратурата. Според собствения му разказ двамата с бизнес партньорите му били обвинени в измама преди три години, на него му била наложена гаранция от 50 000 лева и забрана да напуска страната, а всичко било схема за изнудване във връзка с инвестиционен проект за жилищно строителство. По него търсили съинвеститор и се появили арабски бизнесмени, които имали българско гражданство. Сключили предварителен договор, но когато трябвало да се представи проект, партньорите им започнали да правят спънки. Проблемът им бил със собственици на два съседни имота, а след това била намесена и прокуратурата. Според гръцките бизнесмени в основата на проблемите им с прокуратурата тогава бил адвокат Велимир Атанасов, който пък беше свързван с Божанов. Според твърденията на Каламарис, адвокат Атанасов е бил близък с тогавашното ръководство на Софийската районна прокуратура (СРП) и особено с бившата ѝ шефка Невена Зартова. След това започнаха проверки дали бизнесмените са били изнудвани от кръга около Нотариуса, те самите бяха изслушани в парламента, а ръководството на СРП беше сменено, но други последствия нямаше.

След това Каламарис заведе дело в Софийския градски съд (СГС), в което поиска прокуратурата да бъде осъдена да му плати 100 000 лева за неимуществени вреди от воденото срещу него разследване за измама.

В иска си той описа как повече от 10 години живее и работи в България, а работата му е свързана с изпълнение на мащабни чужди инвестиционни проекти. Каламарис подчертава, че освен това е преподавател в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски", а от 2014 г. е почетен консул на Уругвай в България.

Обвинението срещу него за измама в особено големи размери е повдигнато в началото на май 2023 г. Тогава районната прокуратура му наложила гаранция от 50 000 лева и му забранила да напуска страната. Постановлението било потвърдено от градската прокуратура. През есента му било предявено обвинение, но градската прокуратура отменила постановлението, заедно с всички ограничения. Разследването продължило 5 месеца и било прекратено. По този повод Каламарис твърдеше, че прокуратурата е била използвана за разправа в бизнес отношения.

В решенията си и градският, и апелативният съд цитират постановлението на прокуратурата, с което делото е прекратено, като в него се казва, че е допуснато съществено нарушение на материалния и процесуалния закон, тъй като неправилно е приложена разпоредба на Наказателния кодекс в хипотезата на един гражданскоправен/административен спор.

„Отделно от това обвинението е повдигнато без убедителен анализ на доказателствата. Напълно са игнорирани изводите и заключенията на съдебно-техническата експертиза. Анализът на фактическите отношения е изцяло в сферата на търговските отношения. Налице е абсолютна несъстоятелност от материална страна на използваната правна конструкция при повдигане на обвинението", се казва в постановлението.

Показания за това как разследването е повлияло на Каламарис дадоха съпругата му и негови приятели, според които през годините бизнесменът си е изградил образ на професионалист, който се ползва с доверието на чуждите инвеститори, а разследването накърнило авторитета и достойнството му, ограниченията затруднили възможността му да пътува редовно до Гърция. Съпругата му свидетелства, че Каламарис е публична фигура и постоянно бил канен като анализатор и коментатор в медиите, а делото разрушило граден с години авторитет и много хора се отдръпнали.

При тези данни градският съд реши, че справедливото обезщетение за него е 50 000 лева, но според САС то трябва двойно по-малко. Апелативният съд също отчита, че Каламарис е публично известна личност, консул на Уругвай в България, преподавател в университет, консултант на чуждестранни инвеститори и медийна личност като бизнес коментатор.

„С повдигнатото обвинение е нарушен авторитетът му. Ограничено било правото му да пътува при съобразяване, че същият е гръцки гражданин. Настъпили са негативни промени в личния и професионалния живот на ищеца, социална изолация, проблеми в семейството му. Същият не е бил осъждан, поради което повдигането на обвинение спрямо лице, което не е било обект на наказателно преследване, води до по-висок интензитет на негативните преживявания", пише апелативният съд и осъжда прокуратурата да плати 25 000 лева на Каламарис, но решението може да бъде атакувано във Върховния касационен съд.