Кметът на "Младост" обясни откъде са парите му: Дарени са от моите родители преди да бъда избран

Кметът на столичния район "Младост" Ивайло Кукурин излезе с официална позиция, след като в последните дни в публичното пространство се разпространяват твърдения, че през 2024 и 2025 г. е получил милиони левове под формата на дарения.

Разследване на CorruptionBG от 11 май определи като "изключително нетипично" придобиването на криптоактиви за над 2.5 милиона лева под формата на дарения от представителя на местната власт. Самият той не отрича, че има криптопортфейл с крупна сума, но уточнява, че те не са придобити по време на управлението му.

В последните дни жители на "Младост" организираха мащабен протест срещу плана за строеж на 22-етажна сграда в квартала, за което обвиняват Кукурин.

"В последните дни в публичното пространство се разпространяват неверни твърдения и внушения, че през 2024 и 2025 г. съм получил милиони левове под формата на дарения.

Това е напълно невярно и откровена лъжа. Със сигурност ще потърся правата си в съда към медиите и хората, които разпространяват лъжи за мен и семейството ми.

Истината е конкретна и проста: средствата са дарени от моите родители и са инвестирани години преди да бъда избран за кмет — още в зората на криптовалутите, когато подобна инвестиция изглеждаше рискова, непопулярна и далеч от днешните ѝ пазарни стойности.

Тези средства не са получавани през 2024 г. или 2025 г. Не са свързани с мандата ми. Не са свързани с район „Младост". Не са свързани с решения, преписки, инвеститори или обществени поръчки.

Криптовалутата се намира в мой личен крипто портфейл и се декларира ежегодно. Различните стойности през отделните години се дължат на променящата се пазарна цена на криптовалутата, а не на нови дарения.

Казано ясно: това не са нови милиони — това е стара инвестиция с нова пазарна стойност.

Декларирал съм произхода на средствата такъв, какъвто е: дарение от моите родители. Не съм го скрил, не съм го заобиколил и не съм го представил по друг начин. Написал съм истината — дори когато днес някой се опитва да я превърне в оръжие срещу мен.

Разбирам, че когато човек е на публична позиция, въпросите са неизбежни. И това е нормално. Хората имат право да питат, а аз имам отговорност да отговарям ясно.

Но има разлика между въпрос и внушение. Между факт и манипулация. Между търсене на истината и производство на скандал.

В този случай се взема една публично декларирана стара инвестиция, преоценена според пазара, и се представя така, сякаш съм получил нови милиони по време на мандата си. Това е невярно и подвеждащо.

Честността не е слабост. Публичната декларация не е признание за вина, а е израз на откритост. Прозрачността не трябва да се наказва с клевети.

През последните седмици поставих публично въпроси, които засягат сериозни икономически интереси, включително казуса със заменката на НИКМИ. Не съм изненадан, че след това започнаха атаки.

Когато зададеш неудобните въпроси, отговорът често идва не с факти, а с атаки.

Аз няма да вляза в този сценарий с мълчание.

Ще продължа да говоря открито, да работя прозрачно и да защитавам интереса на жителите на район „Младост" — спокойно, последователно и с ясното съзнание, че истината няма нужда от шум, а от смелост да бъде казана."