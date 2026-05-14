Депутатите ще гласуват промените в Закона за защита на потребителите

Депутатите ще гласуват на първо четене днес промените в Закона за защита на потребителите. Измененията, бяха одобрени от бюджетната комисия в НС в началото на седмицата.

Промените предвиждат удължаване на действието на Закона за еврото за срок от една година. Текстовете забраняват увеличаването на цени на стоки и услуги, когато това не е икономически обосновано.

Предвижда се двойно увеличение на глобите за нарушителите, които ще се налагат от КЗП. За физически лица – те да са в рамер от 1000 до 10 000 евро, а за юридически - от 5000 евро до 100 000 евро.

Според законопроекта търговците ще са длъжни да публикуват ежедневно в интернет страниците си цените на стоките от състава на голямата потребителска кошница, съобщава БНТ.

