Експерт: Решението за свалянето на охраната на Пеевски и Борисов може да е политическо

Вероятността да е политическо решението охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов да е свалена е много голяма. Това заяви експертът Милен Иванов пред Нова тв. Той допълни, че няма как да научим бързо защо са били охранявани те.

"Напълно е възможно да има заплахи за политици от такъв ранг", смята Иванов. Той отбеляза, че от друга страна НСО няма възможност да реагира на всички заплахи срещу всички политици. Иванов твърди, че ако Пеевски и Борисов са застрашени, е нужно МВР да вземе мерки.

Иванов каза, че класифицираната информация по случая няма да е вечна, а Народното събрание може свали нивото на класификация и да се разбере защо е била охраната и колко пари е излязла издръжката за охрана.

Според него "Прогресивна България" няма да има избор и ще трябва да изпълни предизборните си обещания.