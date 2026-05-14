Автокъща може да придобие по давност част от Борисовата градина

Общинският терен в Борисовата градина в София, върху който се намира автокъща "Капитолия", може да бъде придобит от собственика й по давност.

След месец - на 28 юни, изтича валидността на изпълнителния лист, издаден през 2021 г. от съда за освобождаване на общинския терен от наемателя. Ако общината, район "Средец", не влезе до тази дата във владение, това може да е аргумент пред съда, че собственикът не упражнява правата си върху имота, съобщава "Дневник".

Автокъщата се прочу през 2018 г. с незаконните си навеси и шумните акции по събарянето им, но оттогава столичната община не може да направи нищо за освобождаването на терена.

Как част от парк се обособява в имот? От район "Средец" отбелязват, че теренът в Борисовата градина, където е автокъща "Капитолия", се води с предназначение "зелени площи за обществено ползване" според Общия градоустройствен план на София от 1962 г., изменен през 1982 г. и действащ до приемането на сегашния през 2007 г. В годините на социализма там имаше детски кът. Борисовата градина все още няма одобрен подробен устройствен план, а само проект, изготвен от проф. арх. Атанас Ковачев. В него мястото на автокъщата е определено за изграждане на обществен подземен паркинг с 420 места. Съоръжението ще обслужва посетителите на парка и близкия стадион "Българска армия".

През 2008 г., когато "Минкин" наема терена, все още не е имало обособен имот с планоснимачен номер, установяват от район "Средец". За първи път е отразен като поземлен имот през 2010 г. в кадастралната карта и план на района. На ЕТ "Минкин-Албена Минкин" е отбелязано правото на строеж, припомня "Дневник".

Условията за придобиване по давност са владеене на даден имот повече от 10 години, както и доказано бездействие на собственика му

Този срок е изтекъл, защото "Софийски имоти" ЕАД през 2008 г. дава 2.7 дка под наем на фирма, която го преотдава на друга - "Софтрейд 2003", която сега води съдебно дело с цел да придобие земята по давност. По делото в Софийския апелативен съд още няма решение. То стартира през 2019 г., когато са се навършили 10 години от първия договор за наем. Това е минималният изискуем срок за владение на имот, след който може да се претендира придобиването му по давност.

На първа инстанция делото е загубено от "Софтрейд", но е обжалвано в САС, където още не е приключило. Дотогава Столичната община не може да заведе дело за неплатените наеми от 2017 г. досега (над 2000 лева месечно), докато не се изясни от съда чия собственост е имотът, обясниха юристи, запознати с казуса, пожелали анонимност.

Друго условие за придобиване на имот по давност е собственикът да не е упражнявал правата си върху него. В случая това е Столичната община, която получава обратно от "Софийски имоти" земята под автокъщата с решение на общинския съвет от юни 2021 г. На 28 юни 2021 г. Софийският градски съд осъжда наемателя да освободи терена и да го предаде на "Софийски имоти". Валидността на изпълнителния лист е пет години и скоро ще изтече - на 28 юни 2026 г. С това съдебно решение Столичната община можеше с частен съдебен изпълнител да си върне владението на имота. Дотук може да се претендира пред съда, че има бездействие от нейна страна.

Теренът е на територията на район "Средец", чийто кмет Трайчо Трайков пък доскоро бе служебен министър, сега ще има нови частични избори за районен кмет. Миналия месец е пратена проверка на автокъщата и са издадени констативни актове, според които откритият паркинг с "асфалтобетонна настилка" е незаконен, защото е построен без строителни книжа - няма проект, разрешение за строеж и удостоверение за въвеждане в експлоатация. На това основание район "Средец" уверява, че подготвя заповеди за забрана на ползването на автопаркинга, както и за цялостното му премахване по член 225а от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

При шумната акция от юни 2022 г. трябваше да се съборят навесите, но в крайна сметка всичко утихна с обяснението че без тях корите може да пострадат от градушка. Автокащата продава само премиум автомобили.

Договорът за наем на терена на автокъща "Капитолия" в Борисовата градина е подписан на 10 юли 2008 г. между "Софийски имоти" и фирма "Минкин-Албена Минкин". По-късно тя като наемател преотдава ползването на терена на "Софтрейд 2003" на Салех Асил. Съдужник с него в друго дружество е била съпругата на тогавашния шеф на общинската дирекция "Строителен контрол" арх. Влади Калинов.