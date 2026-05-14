Общинските съветници на Пловдив отново ще решават съдбата на градските автогари

Вчера от "Хеброс бус" оттеглиха искането си за финансово подпомагане от 15 300 евро за два месеца

Извънредна сесия на Общински съвет - Пловдив ще се проведе днес. В дневния ред са включени две точки.

Първата е да се отменят решенията, с които 27 извънградски линии се преместват от автогара "Север" на другите две автогари "Юг" и "Родопи", а автобусите за София и Асеновград - на Централна гара.

Второто предложение е за споразумение с ползвателя на автогара "Север" – "Хеброс бус", да се продължи дейността на автогарата срещу компенсации в размер на 15 300 евро без ДДС месечно. След като вчера от „Хеброс бус" оттеглиха искането си за финансово подпомагане, се очаква днес тази точка да бъде оттеглена от дневния ред.

Както "24 часа" вече писа, след като на последната редовна сесия на 30 април съветниците пренасочиха 27-те извънградски линии към автогарите "Юг", "Родопи" и Централна гара, в общината беше внесено уведомление от "Хеброс бус", че затваря и автогара "Юг". Впоследствие бяха проведени разговори с общинското ръководство и това уведомление беше оттеглено, но срещу искане за финансово подпомагане на автогара "Север" за два месеца.