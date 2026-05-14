Още трима от "Прогресивна България" подадоха оставка, двама стават областни управители

Елица Чупарова

Депутати от "Прогресивна България" в пленарната зала СНИМКА: Велислав Николов

Още трима депутати от "Прогресивна България" подадоха оставка като депутати и на тяхно място ще се закълнат нови. Двама от тях го направиха, защото вчера премиерът Румен Радев ги назначи за областни управители. За третия обаче така и не стана ясно защо се отказва от мястото си в 52-то Народно събрание.

Първо шефката на парламента Михаела Доцова съобщи за заявлението, подадено от Илко Илиев, избран за депутат от Търговище. Той подава оставка като народен представител, защото вчера бе избран за областен управител на област Търговище.

Поради същата причина депутат вече няма да бъде и Марио Смърков, който оглавява областната администрация на Варна. И двамата са подали оставка вчера.

Днес оставка пък е внесъл Крум Неделков, който бе избран от 27-МИР Стара Загора. Той обаче не бе назначен за областен управител, а в проекта на решение не бе посочена причината, поради която той се отказва от депутатското място само 14 дни, след като се закле.

