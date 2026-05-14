Как се евакуират ученици и учители при пожар показаха в Банско

Как да се евакуират ученици и учители при пожар демонстрираха в Професионалната гимназия по електроника и енергетика в Банско. Обучителната демонстрация бе насочена към учениците и училищния персонал, за да се запознаят с правилните действия при евакуация в случай на пожар в сградата на училището.

В условия, максимално близки до реална ситуация, бяха демонстрирани действия по издирване и спасяване на пострадали ученици, както и гасене на пожар с прахов пожарогасител и с вода. Представени бяха и възможностите на техниката, с която разполагат цитираните по-долу доброволни формирования.

В обучението участваха доброволно формирование „Банскалии" към Община Банско, доброволците от Доброволното формирование към Община Петрич, както и професионални пожарникари от ТППЕ – град Валандово, Република Северна Македония.

Служители на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението" – Благоевград и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението" – Банско също се включиха, като демонстрираха евакуиране на ученик и учител с помощта на автомеханична стълба.

На демонстрацията присъстваха кметът на Община Банско Стойчо Баненски, комисар Боян Кондуров - директор на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – Благоевград, гл. инспектор инж. Димитър Клечеров - директор на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението" – Банско, и Росен Баненски - директор на „Национален парк Пирин".

Част от инициативата бе и демонстрация за работа с дефибрилатор, представена от ученик на ПГЕЕ, под надзора на медицинската сестра на училището.

След края на обучението в читалището се проведе лекция на тема „Как да стана млад доброволец", изнесена от служители на ГДПБЗН – МВР.