Излязъл от затвора прибран в ареста за дрога

Тони Маскръчка

Съдебната палата в Кюстендил.

Само няколко месеца след излизането му от затвора, кюстендилец се озова в ареста за дрога.

Окръжен съд Кюстендил потвърди определение на Районния съд, с което е взета мярка за неотклонение "Задържане под стража" на обвиняем за държане на високорискови наркотични вещества. Тричленен състав на съда отхвърли молбата на обвиняемия и неговия защитник за изменение на взетата от Районен съд Кюстендил мярка в по- лека.

Районна прокуратура е повдигнала обвинение на А. С., за това, че на 07.05.2026 г. в къща в Кюстендил и в себе си, които опитал да скрие под дърво, е държал амфетамин / 0, 029 кг /, канабис / 0, 020 кг / и ХТС.

 Установява се опасност от укриване на обвиняемия, въпреки наличните данни за известен негов адрес, който обитава. Очакваното наказание е „Лишаване от свобода" от една до шест години и с глоба от две хиляди до десет хиляди лева е значим елемент при оценката на риска обвиняемият да се укрие. Индиция за вероятна възможност от укриване може да се изведе и от поведението на обвиняемия при неговото задържане. Свидетели дават информация, че той е опитал на избяга, когато видял служителите на Криминална полиция пред дома си, макар и по-късно да се е завърнал. Установява се и опасността от извършване на друго престъпление. Деянието, за което обвиняемият е привлечен към наказателна отговорност в случая, се характеризира с висока степен на обществена опасност. Извършено е само няколко месеца след излизането му от затвора, се посочва в мотивите на тричленния състав на Окръжен съд Кюстендил за потвърждаване на мярката за неотклонение „Задържане под стража". Определението е окончателно.

