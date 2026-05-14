Корабът „Храбри" е на тестови ходови изпитания във Варненския залив и Черно море (Снимки)

Орлин Цанев

[email protected]

Корабът „Храбри" СНИМКА: Орлин Цанев

Първият от двата нови бойни кораба на Военноморските сили на България – „Храбри" (бордови номер 12) е на тестови ходови изпитания във Варненския залив и Черно море.

Той е първият от двата многоцелеви бойни патрулни кораба, които се строят край Варна под ръководството на NVL Group с участието на български доставчици. 

Военноморските сили пуснаха първия боен кораб "Храбри" през ноември, а при втория - "Смели", напредва монтирането на оборудването и въоръжението. ВМС взимат и 7 минни ловци безплатно от Белгия и Нидерландия, на които България ще плати само ремонта.

При първото си пускане на вода корабът обаче не можа да излезе в морето, а остана във Варненското езеро, тъй като излазът от него бе затворен заради поредното спукване на тръбата на пречиствателната станция. Приемането на кораба в състава на флота стана през декември. 

Корабът „Храбри" СНИМКА: Орлин Цанев
