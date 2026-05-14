Безработен ще лежи 2 г., пиян убил жена при катастрофа

На 12 май 2026 година, в открито съдебно заседание, Окръжен съд – Монтана осъди на 2 години „лишаване от свобода" при първоначален „общ" режим 47-годишния К. А. Д., причинил по непредпазливост смъртта на 41-годишната тогава П. И. Т. в резултат на нарушаване правилата за движение по пътищата, като деянието е извършено в пияно състояние.

Пред Окръжен съд – Монтана делото е образувано по внесен от Окръжна прокуратура – Монтана обвинителен акт срещу 43-годишния тогава К. А. Д., на който му е повдигнато обвинение за това, че 21 юли 2022 година на Републикански път III-112, км 39, в землището на с. Доктор Йосифово, община Монтана, при управление на моторно превозно средство – лек автомобил, с посока на движение към гр. Монтана, нарушил правилата за движение по пътищата, в следствие на което причинил по непредпазливост смъртта на 41-годишната тогава П. И. Т. от гр. Пазарджик, като деянието е извършено в пияно състояние. К. А. Д. е нарушил правилата за движение по пътищата. На досъдебното производство по отношение на К. А. Д. е взета мярка за неотклонение „подписка".

В рамките на образуваното досъдебно производство са назначени и изпълнени химическо изследва на съдържанието на алкохол в кръвта на подсъдимия, както и съдебно-медицинска и тройна съдебна автотехническа експертизи, чийто заключения на вещите лица бяха изслушани в съдебната зала и приети по делото.

Подсъдимият К. А. Д. – със средно образование, безработен, осъждан, заяви, че не е искал да се стигне до такова нещо. Защитата на подсъдимия заяви, че К. А. Д. е предприел действия за правилно изпреварване, но не му е била дадена тази възможност от другия водач, който с действията и поведението си е допринесъл за инцидента.

След като се запозна с всички факти и обстоятелства по делото и изслуша обвинението, защитата и подсъдимия, тричленен състав на Окръжен съд – Монтана призна К. А. Д. за виновен по повдигнатото му обвинение и го осъди на 2 години „лишаване от свобода" при първоначален „общ" режим. Съдът лиши подсъдимия от правото да управлява моторно превозно средство за срок от 4 години. К. А. Д. следва да заплати и разходите за извършените в досъдебното производство експертизи.

Присъдата може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Апелативен съд – София.