Таков: Докладът на Терзиев за Паметника на Съветската армия е провокация към правителството

Даринка Илиева

Иван Таков по време на протеста Снимка: 24 часа

Докладът на кмета на София Васил Терзиев, с който иска общината да придобие нарязаните фигури от Паметника на Съветската армия е провокация към новото правителство и новия областен управител на София. Той няма ясна цел, финансова обосновка и освен нецелесъобразен е и незаконосъобразен, защото противоречи на наредбата за даренията. Това заяви шефът на групата на БСП в СОС Иван Таков на протест пред общината.

Сред протестиращите бяха бившият омбудсман Мая Манолова, лидерът на АБВ Румен Петков, Светлана Шаренкова - член на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП, Янчо Таков и други. 

"Не е ясно с каква цел кметът иска фигурите. В доклада липсва финансова обосновка. Освен това кметът има да решава доста по-важни проблеми - с боклука, в градския транспорт също предстоят тежки проблеми. Ако Терзиев иска да ремонтира паметника защо фигурите бяха оставени 3 г. в това състояние. Никой не знае какво ще стане с тях и ние няма да позволим това да се случи", подчерта Таков.

  Днес Столичният общински съвет ще разгледа доклад на кмета Васил Терзиев, с който той предлага общината да получи от държавата имот в с. Лозен за нуждите на аварийната дирекция. В една от сградите там се съхраняват свалените фигури от паметника. Затова Терзиев предлага общината да получи и тях от държавата. Дори и СОС да подкрепи предложението на кмета, финалното решение дали общината да получи имота заедно с фигурите от паметника зависи от Министерския съвет.

Иван Таков по време на протеста
