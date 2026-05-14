Хванаха каре домови крадци, свили около 30 000 евро от къща в село Леденик

Дима Максимова

[email protected]

Полиците във Велико Търново пипнаха четирима извършители на крупна кражба от дом в село Леденик, съобщи ОДМВР. Двама от тях са задържани за срок от 72 часа. Престъплението е извършено на 10 май, около 4.20ч. призори. Крадците разбили стъкло на входна врата на втори етаж на къщата и отмъкнали около 30 000 евро. В РУ Велико Търново е образувано ДП за престъплението.
В различна форма на съучастие съпричастни към извършването на престъплението са 21-годишен осъждан мъж от Велико Търново, 29-годишен мъж от село Русаля и още двама търновци на 18 и 23 години. За първите двама извършители е внесено искане във Великотърновския районен съд за налагане на мярка за неотклонение "Задържане под стража". Окраднаатата сума е установена и иззета по надлежния ред.

