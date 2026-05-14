Активисти в клетки протестират пред парламента в защита на телетата (Снимки)

Пред Народното събрание се проведе протест с искане за премахването на клетки на телета. Активистите от "Невидими животни" влязоха в клетки, за да покажат мъката, която животните изпитват.

Над 150 000 души вече са подкрепили петицията на организаторите. Депутати от различни партии дойдоха на демонстрацията и казаха, че ще подкрепят исканията за хуманно отглеждане на животни.

Това е едно от четирите искания, което 46-ма новоизбрани депутати от 52-рото Народно събрание се ангажираха да подкрепят, съобщава БНТ.