Върнаха Благой Милев като директор на Югозападното държавно предприятие

Тони Маскръчка

1608
Директорът на Югозападното държавно предприятие инж. Благой Милев.

Със заповед на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски, от днес за директор на Югозападното държавно предприятие е назначен инж. Благой Милев.

Инж. Милев има опит като ръководител на ЮЗДП, чийто директор беше през 2023 година, след което – и заместник-директор на предприятието. Днес той сменя на поста инж. Светослав Николов.

Инж. Благой Милев работи в системата на горите повече от 20 години. Професионалният му път започва в Национален парк „Пирин", след което работи в Регионалната дирекция по горите – София, Държавно горско стопанство „Места" и Държавно горско стопанство „Добринище". Той е семеен, с трима синове.

