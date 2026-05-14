Гори жилищна сграда в Пловдив, три екипа гасят (Снимки, видео)

24 часа Пловдив онлайн

3136
Черен дим се носи от жилищната сграда, която гори на улица "Петър Стоев". Снимки: ФБ

Пожар е обхванал жилищна сграда на улица "Петър Стоев" в пловдивския квартал "Кючук Париж". Пламъците са лумнали тази сутрин, а от кооперацията се носи черен дим, съобщават очевидци.

"От улицата е затворена в участъка от "Михалаки Георгиев" до Фреша. Не минавайте оттам", предупреждават живеещи.

Страшно е, три екипа дойдоха да гасят, дано няма пострадали, добавя друг очевидец.

От пловдивската пожарна уточниха, че гори апартамент на 4-ия етаж в сградата, на място е и медицински екип, готов да окаже помощ, но на този етап няма данни за пострадали.

По неофициална информация жилището е обитавано от клошар.

Три екипа са на място и гасят.
