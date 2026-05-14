Мирослав Ненков: Ако видите мен или проф. Кацаров в някаква реклама - измама е

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Разпространяват се фалшиви реклами, които използват имената на популярни лекари. Измамниците са използвали и името на проф. Кацаров.

Това пише във фейсбук бившият здравен министър д-р Мирослав Ненков.

При поръчка на телефона е отговорил, както и в моя случай, руский человек със силними акцентами. На този етап, трудно подобна измет може да бъде привлечена под отговорност, пише още Ненков.

Затова, моля да докладвате, приятели, ако видите мен или Проф. Кацаров в някаква реклама. Това са измами, предупреждава той.