Контрера: Подкрепям усилията на Терзиев да въведе ред в софийските гробища

Проблемите в софийските гробища не са от вчера. От години алармираме за незаконни криминални практики на територията на столичните гробищни паркове. Още през 2021 г. имахме редица спорове, тогава с администрацията на ГЕРБ за някои назначения и още оттогава говорим за мафия, която действа в гробищата, тормози хората, рекетира, изнудва, чупи, руши. Състоянието на гробищата е като на кални джунгли. В началото на този мандат имаше ясна заявка от кмета Терзиев, че в гробищата ще бъде сложен ред. И г-н Румен Димитров, който вече е отстранен, беше натоварен със задачата да сложи край на всички тези проблеми. Това не се случва и щом кметът Терзиев предприема най-тежката мярка дисциплинарното освобождаване на директора, това показва, че всички онези стари практики, са продължили и сега. Това заяви на брифинг преди началото на заседанието на СОС общинският съветник Карлос Контрера от ВМРО.

Той добави, че въпреки че Терзиев е политически опонент, "той трябва да бъде подкрепен в тези си свои усилия за прозрачност и изчистване на гробищата от мафията". И обясни, че изразява официално тази позиция, защото "знам какво ще му се изсипе на главата".

"Знам за всички онези приятели, които идват да дават дружески съвети, да не се занимаваш с тази тема, няма смисъл. Ти, нали, знаеш какви хора са там, що ти трябва бинт на здрава глава и така нататък. Назад в годините винаги, когато и аз като общински съветник, и мои колеги общински съветници, Димитър Антов, например, три мандата общински съветник от ВМРО сме сигнализирали, се случваше едно и също - заплахи през хора, опит за натиск, кампании, поръчвани от тази така наречена гробищна мафия за очерняне на един или друг. На г-н Антов му палиха бусовете, колите, завеждаха ни дела за клевети. Ние сме длъжни като граждани да подкрепяме всяко усилие това беззаконие на гробището да спре", добави Контрера.

Той призовава вътрешния министър да разпореди специализирана полицейска операция и "всички тези криминални банди, които шестват по гробищните паркове - основно две групи, едната от "Орландовци", а другата от "Факултета", да бъдат изметени от софийските гробища".