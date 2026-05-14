Назначени са 6 нови заместник-министри

Със заповед на министър-председателя Румен Радев са назначени шестима нови министри в три министерства. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

В Министерството на образованието и науката поста заместник-министър поемат Николай Витанов Витанов и Таня Ралчева Панчева.

В Министерството на земеделието и храните са назначени трима нови заместник-министри – Красимир Младенов Чакъров, Крум Владимиров Неделков и Янислав Дамянов Янчев.

Цвета Жекова Тимева е назначена за заместник-министър на транспорта и съобщенията.