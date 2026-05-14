"Спаси София": Терзиев да върне доклада за 22-етажна сграда в "Младост"

Днес е крайният срок, в който кметът на София Васил Терзиев може да върне доклада, с който се позволява изграждане на 22-етажна сграда в "Младост". Това призоваха общинските съветници от "Спаси София" на брифинг преди началото на заседанието на СОС.

"Говорим за 22-етажна сграда във вече силно презастроен квартал. Имаше безпрецедентен протест, защото за първи път от поне 10 г. по тема за презастрояване се събират близо 1000 души. Това много ясно показва, че темата с презастрояването не просто не е решена, а остава една от най-актуалните, които вълнуват софиянци. На този фон е изключително притеснително продължаващото повече от 2 седмици мълчание на кмета Васил Терзиев по този казус. Днес е крайният срок, в който той може да върне това скандално решение, взето от икономическото мнозинство на Общинския съвет. Днес е срокът Терзиев да даде втори шанс на общинските съветници да поправят белята, която направиха и предизвика гнева на хиляди младостчани", заяви лидерът на "Спаси София" Борис Бонев.

Той добави, че ако това не се случи от партията ще предприемат административни и законодателни мерки.

Според "Спаси София" освен да върне решението за ново обсъждане в СОС, кметът може да да стартира и процедура за промяна на отреждането на имота и той да не е за строителство.