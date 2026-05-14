Изписаха от "Пирогов" 23-годишната, пострадала при зверската катастрофа на "Хемус"

23-годишната жена, която пострада при тежката катастрофа между автобус и тежкотоварен камион на магистрала "Хемус" на 11 май 2026 г., е изписана от "Пирогов". Тя имаше фрактура в областта на лицето, която наложи хоспитализирането й. Това съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение.

Пациентката беше оперирана от началника на Клиниката по лицево-челюстна хирургия доц. Славков и остана за лечение и наблюдение. От днес тя е освободена за домашно лечение.

Катастрофата стана на 12 май на входа на София след село Яна. Мъж на 73 години почина, след като автобус, тръгнал да кара хора на екскурзия към Малдивите, се заби в камион.

Във вторник софийската градска прокуратура обвини 59-годишния шофьор на автобуса.