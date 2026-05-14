Прокуратурата погна сечта на липи във Варна след спорна общинска заповед

Районната прокуратура във Варна се самосезира по публикации в медиите и образува преписка за отсечени дървета в централната част на града, съобщават от институцията.

Става въпрос за 7 липи, отсечени в центъра на града преди дни. Те веднага бяха заменени с магнолии, а случилото се предизвика вълна от коментари в социалните мрежи.

Подозрението е, че липите, които не са поддържани от години, не са се харесали на собственика на чисто-нова кооперация на бул. "Княз Борис I" в самия център на града и той се е постарал да направи всичко възможно да бъдат заменени с магнолии.

Новите дървета се появиха светкавично след унищожаването дори и на дънерите на старите липи.

Ето и хронологията на случилото се.

На 12 май служители на общината отсичат 7 липи след заповед, подписана от името на кмета Благомир Коцев от неговия заместник Димитър Кирчев. Поводът е писмо до голяма община от кметицата на район "Приморски", където се намира булеварда, в което се обяснява с доклад, че спешно трябва да се премахната дърветата, защото са опасни.

Заповедта се изпълнява светкавично и възмущава варненци, които реагират остро и искат обяснение за случилото се.

Появяват се магнолиите, които според специалисти не се вписват в пейзажа, тъй-като по целия булевард в този отрязък има само липи.

На следващия ден от община Варна изпращат до медиите своята позиция относно премахването на дървета по бул. „Княз Борис I".

В нея уточняват, че за отсечените дървета е подаден сигнал от администрацията на район „Одесос", вследствие на което е извършена фитосанитарна инспекция, която констатира влошено състояние, на базата на което е издадена заповед за премахване. Съгласно извършената проверка дърветата са били нездрави и с компрометирана жизненост, което е наложило предприемане на действия по тяхното отстраняване.

Община Варна подчертава, че не е закупувала и засаждала магнолии и не е издавала разрешение за засаждане на магнолии от частно лице на мястото на премахнатите дървета.

Съобщават също, че новозасадените магнолии ще бъдат премахнати, тъй като не отговарят на предвидения подход за озеленяване в тази градска среда.

На тяхно място ще бъдат засадени подходящи широколистни дървета, съобразени с характеристиките на булеварда, градската среда и необходимостта от устойчиво озеленяване. Предвижда се засаждането на видове като чинар, ясен, липа, шестил и кестен, като дървесният вид ще бъде съобразен с конкретните условия.

Днес с пост във фейсбук кметът Коцев обяснява, че нито Община Варна, нито кметство „Одесос" са позволявали засаждането на магнолии на мястото на отсечените липи.

"Това е инициатива на частната фирма, стопанисваща имота. Община Варна е изискала компенсиране на отсечените дървета, но не е посочила конкретния дървесен вид, а само параметрите на индивидуалните дървета. Същото е направило и кметство „Одесос", пише в поста кметът.

И добавя, че позволение за засаждане е издадено преди заповед за отсичане.

Не става ясно на какво основание и по каква житейска логика заместник-кметът на „Одесос" Георги Георгиев е позволил засаждането на дървета на място на съществуващи такива, преди Община Варна да е издала заповед за премахването им, коментира още Коцев и намекна, че може да се стигне до уволнения.

А днес от районна прокуратура – Варна съобщиха, че е образувана преписка по публикации в електронни медии от 13 май 2026 година, касаещи отсичане на дървета от вида липа, намиращи се на обществено място в централната част на града.

Преписката е образувана незабавно и има за цел да се установи дали изсичането на дърветата е законосъобразно или не, има ли данни за извършено престъпление, както и има ли виновно поведение от страна на длъжностни лица.

Предстои да бъдат събрани всички данни, относими към случая, както и да бъде извършен анализ на резултатите с оглед преценка на последващите действия.