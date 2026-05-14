Млада шофьорка блъсна 60-годишен на пешеходна пътека в Пловдив, откараха го в болница

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Движението се осъществява в една лента, полиция е на мястото

Мъж на около 60 г. е откаран в болница, след като млада жена го блъсна на пешеходна пътека в Пловдив, съобщиха от полицията.

Сигналът за произшествието на кръстовището между бул. "Шести септември" и ул. "Иван Радославов" е подаден към 9,30 ч. Насоченият натам екип нас сектор "Пътна полиция" установил, че лек автомобил "Пежо", управляван от жена на около 25 години, ударил пресичащ по-възрастен мъж.

Пострадалият е транспортиран в лечебно заведение за прегледи. Няма данни за употреба на алкохол. Движението се осъществява в една лента, полиция е на мястото.