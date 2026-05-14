Със 189 гласа депутатите приеха на първо четене промените в съдебния закон на "Прогресивна България"

Единодушно със 189 гласа "за" и нито един против или "въздържал се" след два часа разискване парламентът прие на първо четене промените в съдебния закон, предложени от "Прогресивна България". Както и в правната комисия против другите два проекта - на "Продължаваме промяната" и "Демократична България" бяха депутатите от ДПС. Тези проекти получиха 171 гласа "за".

Общото между законопроектите е, че и в трите се предвижда да се забрани на настоящия състав на ВСС да взима кадрови решения. Вчера Прокурорската колегия вече отложи конкурсите, които провежда, до влизането в сила на законовите промени. Основната разлика е, че от ПП и ДБ предлагат юридически факултети, БАН, Висшият адвокатски съвет, Съюзът на юристите да предлагат членове на ВСС от парламентарната квота и така тя става обществена. В проекта на "Прогресивна България" това липса, а те са на мнение, че така може да се размие политическата отговорност.

Друго от предложенията на "Прогресивна България" е, че когато мандатът на ВСС е изтекъл с една година, той не може да взима важни решения, освен при крайна необходимост. Друго предложение е министърът на правосъдието да обжалва всички решения на съвета, като при жалба тяхното изпълнение се спира. Освен това управляващите предлагат изборът на членове на ВСС от професионалната квота да става с хартиени бюлетини в окръжните съдилища.

Според Петър Петров от "Възраждане" забраната на ВСС да кадрува, така както била описана в проекта на "Прогресивна България" щяла да попречи на хората, които са на входа на съдебната система. Така щели да бъдат засегнати тези, които са спечелили конкурси, да започнат обучение в НИП. Тези, които завършват, колегията не можела да ги назначи за младши магистрати. Третата група пък била младшите магистрати, които нямало да може да бъдат назначени за титуляри.

Елена Нонева от "Прогресивна България" посочи, че имаме тромава, неефективна съдебна система, която се ръководи от ВСС с изтекъл мандат. И предложи да се мисли за сроковете и процедурата по избор на ВСС да започва 6 месеца преди изтичане на мандата, а не два месеца.

Стою Стоев от ПП изтъкна, че в проекта на ПБ положителното било, че се отменя възможността на ВАС да си кадрува колкото си иска. Друго положително било, че се въвежда хартиената бюлетина при гласуване за ВСС. Забележките били свързани с т.нар. мораториум в проекта на ПБ, защото се давало възможност на ВСС сам да прецени за кадровите решения. Друг проблем бил, че се залага изборът да става на окръжно ниво. Имало окръжни съдилища с двайсетина съдии и там нямало да има тайна на вота. Той поиска принципите за избор на членове на ВСС, да ги вкарат в закона.

Велислав Величков от ПП защити своята идея за обществената квота и обясни, че няма как БАН да излъчат човек за ВСС, ако не е припознат от народен представител. Според него решението на съвета да спре назначаванията било леко подмазване на победителя.

Димитър Петров от ПБ попита Величков каква е гаранцията, че четирите организации, които в проекта на "Промяната" се предлага да номинират кандидати за ВСС, ще го направят. Янка Тянкова пък изтъкна, че предложението само Софийският университет да номинира било дискриминиращо спрямо останалите университети (това е в проекта на ПП), а критерият рейтинг на университетите (в проекта на ДБ), бил субективен. Величков отговори, че дискусията е отворена и той щял да приветства, ако ПБ намерят начин да не номинират само депутати. Слави Василев пък обърна внимание да се направи така, че номинациите на прокурорите да бъдат максимално отворени.

Надежда Йорданова от ДБ увери, че те ще подкрепят и на първо и на второ четене възможността на правосъдния министър да обжалва актовете на ВСС, както и ограничението шефове на върховните съдилища и главният прокурор, както и изпълняващият функции в следващите седем години да бъдат номинирани за членове на съвета. Необяснимо било, че се коментира само командироването във ВАС, но не и в прокуратурата.