Тайван обвини Китай в ескалиране на напрежението

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

Двойка 10-месечни пуми са най-новите обитатели на бургаския зоопарк

Тони Щилиянова

Новите обитатели вече предизвикват огромен интерес сред посетителите

В Зоопарк Бургас вече могат да се видят две изключително редки и впечатляващи животни – млади пуми, единствени представители на вида в България. 

Двойката е на около десет месеца. Мъжкият се казва Стенли и бързо печели симпатиите на посетителите със своя социален и любопитен характер, казват от зоопарка. От там уточняват, че женската все още няма име.

Новият дом на пумите се простира на площ от над половин декар и е оборудван с всичко необходимо за комфорта и развитието им – просторни зони за движение, места за катерене, укрития и специално обособени пространства за почивка и игра.

Младите обитатели са много игриви и любопитни, а менюто им включва висококачествено пилешко и телешко месо, подбрано специално за нуждите на растящите животни.

Големите котки все още не са осиновени, а от зоопарка се надяват скоро да намерят своите символични „настойници" сред любителите на животните и бизнеса в региона.

Пумите, известни още като „планински лъвове", произхождат от Северна и Южна Америка и са сред най-адаптивните големи котки в света. Те могат да бъдат срещнати от канадските планини до южните части на Андите.

В природата възрастните екземпляри достигат дължина до 2,5 метра с опашката и тегло над 90 килограма.

Освен с впечатляващата си сила, пумите са известни и с невероятния си скок – могат да скачат на височина над 4 метра и на дължина повече от 10 метра, разказват от зоопарка.

