Министър Шишков: До седмица ще има решение за свлачището край Пампорово, възникнало е от преовлажняване

„Причината за свлачището на пътя Смолян – Пампорово най-вероятно е преовлажняване на терена. Не е имало никакви симптоми за това свлачище в годините назад. Това преовлажняване със сигурност е получено от някаква, най-вероятно човешка, намеса или ненамеса", заяви в Смолян министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.

Според министъра трябва да се възпрепятства преовлажняването. „Ще направя оглед на място, ще направим възможното да установим максимално бързо причината. „Геозащита" е тук. Тя ще установи дали свлачището продължава да е активно или не. Ще помогнат да разберем причината", добави той.

Министърът, заедно с депутатите от ПБ Стефан Сабрутев и Петър Стойчев, е на среща в Смолян, която се провежда по инициатива на кмета Николай Мелемов. В нея участват геолози, геодезисти и представители на 21 институции, имащи отношение по темата.

„Ще изследваме всичко, включително язовира, от който се черпи вода за изкуствен сняг за пистите в Пампорово. За язовира ми дадоха документи, но те са от 2012 г., а продължавам да нямам документи от преди 2012 г., което поражда съмнения у мен. Надявам се тези съмнения да не се окажат част от проблема за това свлачище. Смятам, че до около седмица ще имаме окончателно решение какви стъпки да предприемем и в какви най-кратки срокове да започнем възстановяването на пътя."

Освен търсенето на решение за възстановяване на пътя, министърът оповести, че се търси и алтернативен маршрут. Сегашният път, който е над свлачището, е тесен, черен и кален. От вчера собственици на земя, през която преминава, са го засипали с пръст.

„Водим разговори със собствениците и общината е информирана, че ще го спрат", обясни кметът на Смолян Николай Мелемов. Обходното трасе минава през държавни общински и частни терени с много наследници.

На въпрос каква ще бъде съдбата на недостроения шестетажен хотел точно до свлачището, министърът отговори, че той, както и много други хотели в Пампорово, нямат място в гората, където са построени.

„Пампорово, както и много други места в България, бяха застроени хаотично и безобразно, което, разбира се, не доведе до повишаване качеството на курортите. Напротив – понижихме качеството им и това не е добър знак за развитието на туризма, защото не се прави по този начин. Бъдещето на сградата така или иначе ще бъде разгледано. Но самият факт, че сградата е стояла толкова време, ме кара да мисля, като архитект и човек, занимаващ се със строителство, че причината е преовлажняване. Ако имаше свлачище, най-вероятно още при започването на строежа то щеше да бъде активирано. Тоест причината търсим в строителството в региона и в преовлажняването. Всичко е възможно, разбира се", добави министърът.