Апелативни магистрати потвърдиха 18-годишна присъда за жестоко убийство в Айтос

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

18-годишна присъда за жестоко убийство в Айтос бе потвърдена от Апелативния съд в Бургас.

Делото бе образувано по жалба на подсъдимия Недялко Т. от сливенското село Сотиря.

Престъплението е извършено на 24 октомври 2024 г., когато 64-годишният Живко К. от Айтос е пребит до смърт с ритници и юмруци.

След жестокия побой извършителят зарязал жертвата си на улицата и опитал да се укрие, но е бил заловен в района на жп гарата в Айтос задно с жена, станала свидетелката на бруталното убийство.

Тежко раненият мъж издъхнал в болницата ден по-късно.

Недялко Т. е осъден да заплати на гражданските ищци по делото обезщетения за претърпените неимуществени вреди в общ размер от 200 000 лева.

Решението на Апелативен съд Бургас подлежи на касационно обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд.