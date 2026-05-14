ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тайван обвини Китай в ескалиране на напрежението

Времето София 16° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22846179 www.24chasa.bg

Апелативни магистрати потвърдиха 18-годишна присъда за жестоко убийство в Айтос

Тони Щилиянова

[email protected]

1096
Съдебна палата Бургас

18-годишна присъда за жестоко убийство в Айтос бе потвърдена от Апелативния съд в Бургас.

Делото бе образувано по жалба на подсъдимия Недялко Т. от сливенското село Сотиря. 

Престъплението е извършено на 24 октомври 2024 г., когато 64-годишният Живко К. от Айтос е пребит до смърт с ритници и юмруци.

След жестокия побой извършителят зарязал жертвата си на улицата и опитал да се укрие, но е бил заловен в района на жп гарата в Айтос задно с жена, станала свидетелката на бруталното убийство.

Тежко раненият мъж издъхнал в болницата ден по-късно.

Недялко Т. е осъден да заплати на гражданските ищци по делото обезщетения за претърпените неимуществени вреди в общ размер от 200 000 лева.

Решението на Апелативен съд Бургас подлежи на касационно обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд.

Съдебна палата Бургас

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание