Върнаха рейсовете за Асеновград и София на автогара "Юг" в Пловдив

Идеята на ПП-ДБ за спирконавес до сегашната автогара "Север", който да я замени след затварянето, събра едва 9 гласа

След 3 часа препирни и разправии общинските съветници на Пловдив върнаха автогара "Юг" като начална и крайна спирка на рейсовете за Асеновград и София. На предишното си заседание на 30 април те ги преместиха на терминала през централната жп гара, което накара собственика на автогарата Веселин Дошков да заплаши, че ще я затвори.

Дебатът продължи часове заради предстоящото затваряне на автогара "Север", макар конкретно предложение за решаването на този проблем да нямаше в дневния ред. Ако този терминал преустанови дейността си, автобусите по 27 направления ще трябва да прекосяват целия град и ще задръстят трафика. Идеята беше в следващите 2 месеца "Север" да се ползва срещу компенсация от 15 хил. евро на месец, от което Дошков се отказа, а днес кметът Костадин Димитров оттегли предложението за това.

В хода на дискусията Костадин Палазов от БСП призова градоначалника да проведе разговори с държавни институции, за да откупи автогарата. "Тя е на частници, а те са категорични, че не искат да продават", обясни Костадин Димитров. Бившият градоначалник Славчо Атанасов пък заяви, че му е жал за настоящия кмет, защото му се поставят неизпълними задачи

От ПП-ДБ отново лансираха идеята си за поставяне на спирконавес - автогара от най-ниска категория, на общински терен в съседство до "Север". Тя обаче събра едва 9 гласа. Костадин Димитров обяви, че вече се работи за автогара от ниска категория, но на държавен терен пред жп гара "Филипово". "Така пътниците ще могат да ползват чакалнята", аргументира се той.

В крайна сметка автогара "Север" ще функционира още 2 месеца и решението автобусите, спиращи там, да се преместят на "Юг" и "Родопи" беше отменено.