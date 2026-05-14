СОС реши: София иска от държавата фигурите от Паметника на Съветската армия

Терзиев: Така в диалог с гражданите ще може да се реши какво да се прави с тях

Държавата отказала да даде на общината сградите на бившия Нотариат и "Раковски" 134, но ще предостави тази на бившата Народна милиция на "Лъвов мост"

Столичният общински съвет прие доклада на кмета на София Васил Терзиев, с който общината ще поиска от държавата собствеността върху имот с близо 75 000 кв. м площ в с. Лозен за нуждите на аварийната дирекция. В една от сградите там се съхраняват демонтираните фигури от Паметника на Съветската армия, затова предложението на Терзиев е общината да поиска да получи и собствеността върху тях.

Част от фигурите от паметника бяха демонтирани през декември 2023 г. А наскоро бе премахната част от оградата и строителното скеле около монумента в Княжеската градина.

Срещу предложението на Терзиев по-рано бе организиран протест от БСП. И бе определено като "провокация към новото правителство и новия областен управител на София".

"Взетото решение се прие изключително драматично, но много хора не разбират, че въобще не е ставало дума за съдбата на паметника, а да поискаме от държавата да ни бъде прехвърлен имота в село Лозен, в който се съхраняват фигурите, както и собствеността върху тях. Всеки вижда различни мотиви за това, но мотивацията ни е изключително проста и тя е фигурите да бъдат собственост на Столичната община. Ние сме собственици на земята. Нормално е и фигурите да бъдат наша собственост, за да може решението какво ще се случи с тях да се вземе от СОС", коментира Терзиев.

Относно бъдещето на Княжеската градина той добави, че общината стартира диалог с гражданите, който до края на есента да приключи с идейни проекти за новата визия на мястото.

"Всеки ще може да даде своите идеи какво трябва да се случи там. Това са решения, които касаят и държавата, и СОС. Личното ми мнение е, че там трябва да се търси реализация на проекти, с които цялото това пространство да бъде свързано с нещо, което ни обединява. Предстоят публични обсъждания, развитие на идейни проекти, за да имаме концепция какво да правим с това пространство, което е знаково", обясни Терзиев.

На въпрос на "24 часа" дали е водил разговори с правителството, за да може общината да получи собствеността върху фигурите, той отговори, че това тепърва предстои.

"На базата на този доклад вече можем да проведем този разговор. Може да ни бъде отказано и тогава няма да имаме казус", заяви кметът.

Запитан какво се случва с останалите доклади, с които общината поиска от държавата други знакови имоти, кметът обясни, че вероиятно ще бъде предоставен само имотът на "Лъвов мост", в който преди се е помещавала бившата Народна милиция. За сградите на Нотариата и на "Раковски" 134 обаче общината е получила отказ.

"Както виждате държавата за някои неща ни подкрепя амбициите, за други - не и това е най-нормалното нещо. Така работят институциите", обясни Терзиев.