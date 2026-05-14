Радо Янков води здрава подготовка за новия сезон

140 грама метаамфетмин и 23 грама амфетамин са иззети от жилище в Добрич

Дияна Райнова

Полиция

140 грама метаамфетмин и 23 грама амфетамин са иззети от жилище в Добрич на познайник на полицията, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 13 май, около 18 часа в хода на специализирана полицейска операция служители на сектор „Криминална полиция" при Областната дирекция на МВР извършват проверка на апартамент в град Добрич, обитаван от 38-годишен мъж, известен на МВР. В жилището са установени суха тревна маса с тегло 7 грама, бяло кристално вещество, реагиращо на метаамфетмин, с тегло 140 грама и полиетиленов плик със розови таблетки с тегло 23 грама, реагиращи на амфетамин. Мъжът е задържан за срок до 24 часа.

Работата по установяване и документиране на престъпната му дейност продължава.

