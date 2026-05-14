С ритуал за издигане на знамената и тържествено заседание на общинския съвет започна Денят на Търговище

Новият почетен гражданин проф. Ивелин Такоров е републикански консултант по хирургия

С ритуал за издигане на знамената и тържествено заседание на общинския съвет започнаха честванията по случай официалния празник на Търговище 14 май, съобщават от пресцентъра на общината.

В официалния ритуал, състоял се на площад "Свобода", знамената на България, Европейския съюз и Търговище бяха издигнати от ученици във II СУ "Проф. Никола Маринов". Участие взе и духов оркестър "Васил Абрашев".

"Нека този ден бъде не само празник, но и обещание. Обещание, че ще пазим това, което ни свързва, че ще бъдем по-добри един към друг, че ще градим заедно с разум, с търпение и с вяра", заяви в празничното си слово кметът д-р Дарин Димитров.

Поздравления по случай празника отправиха и Адриан Байку – личен съветник на кмета на побратимения румънски град Търговище, представители на политическите партии в общинския съвет. Поздравителни адреси в общината постъпиха от новия областен управител Илко Илиев, Националното сдружение на общините в Република България, кметове на общини, ръководители на държавни институции, неправителствени организации.

По време на тържественото заседание на общинския съвет бе връчено и отличието за почетен гражданин на проф. Ивелин Такоров, републикански консултан по хирургия. В емоционалното си слово след получаването на отличието той определи 14 май като "много важна дата" в личния си календар и благодари на родния си град за признанието:

"За мен е чест, истинска чест, да бъда удостоен със званието "Почетен гражданин на Търговище" – градът на моето детство. Израснах тук и научих много неща. Тези, които ме познават оттогава, ще кажат "уроци и баскетбол". Но не е само това. Открих цял един свят. Разбрах, че светът започва от Крумовото кале. Че където и да растеш можеш да имаш свободен дух и мечти като Никола Симов. Че да ходиш на училище, означава непременно да учиш там, където е преподавал П.Р.Славейков.

И затова никога няма да забравя днешният 14-и, когато градът от детството ми се сети за мен и ме почете. Благодаря Ви от все сърце".

Проф. Такоров посвети наградата на своя баща Румен Такоров, който вече не е сред нас, бивш депутат от региона: "Защото, ако се питате откъде съм научил всичко това, отговорът е ясен – от татко. За него и майка ми светът наистина беше и остава Търговище. И всички, които помнят онези времена, ще признаят, че той направи много за града и региона. Приемам това почетно звание и от негово име".

В края на словото си той отправи и послание към младите хора: "Накрая, имам една мечта. Че и днес някое дете тук расте щастливо и свободно, учи си уроците, играе баскетбол и иска да стане коремен хирург. Нали децата все още мечтаят да станат коремни хирурзи? Не вярвате ли? Е, затова казах, че е мечта. Аз пък вярвам, че мечтите се сбъдват. Че Търговище ще расте и ще просперира. А светът, който започва от Крумовото кале, ще ражда талантливи деца за бъдещето на България".

Проф. Ивелин Такоров, д.м., е роден през 1978 г. През 2002 г. завършва Медицинския Университет в София, през 2013 г. придобива специалност "Обща хирургия".

Към специалните умения в професионалната му визитка фигурират всички области на коремната хирургия, чернодробно-панкреатична хирургия, интраоперативна ехография, високо обемна лапароскопска хирургия и чернодробна трансплантация.

Проф. Такоров е сред пионерите на лапароскопската чернодробно-панкреатична хирургия в България.

Има защитен дисертационен труд за придобиване на научната и образователна степен "доктор по медицина" на тема "Съвременни хирургични подходи при лечението на хепатоцелуларния карцином" през 2014 г.

От септември 2018 г. ръководи "сектор А" на клиниката по коремна хирургия, а от януари 2019 г. е ръководител на новосформираната Първа клиника по коремна хирургия във ВМА в София.

Има богата учебно-научна дейност – над 240 научни публикации, 91 от тях в чуждестранни издания; 1 самостоятелна и 4 съавторства в монографии, 6 съавторства в учебни помагала.

Преподавател е към Катедра "Хирургия" и Катедра "Гасторентерология, чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология" във ВМА.

От 2014 г. е републикански консултант по хирургия.

Член е на трансплантационния екип на ВМА.

Проявите по случай празника продължават и през деня. В 16.00 ч. на малката сцена в парка "Борово око" ще се състои инициативата "Петлето кукурига" - преглед на самодейни читалищни състави, посветен на 170 години читалищно дело в България. В рамките й ще се представят 9 читалища – от селата Буховци, Голямо Соколово, Дългач, Лиляк, Пресиян, Кралево, Макариополско, Стража и квартал Въбел. Всички те ще представят песенен фолклор - изворен и автентичен. Народният занаят метларство ще представи читалището от село Голямо Соколово.

Празничният концерт на "МузикаленПаркФест" ще е от 20:00 часа, по традиция в края му ще има и празнична заря.

Със заповед на кмета д-р Дарин Димитров 14 май е обявен за неучебен ден за всички училища на територията на община Търговище.