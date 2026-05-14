Арестуваха мъж, подпалил кола в село Черна

Задържан е подпалвач на лек автомобил в село Черна, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.

На 12 май, около 23:25 часа е получено съобщение за горящ лек автомобил „Нисан", паркиран пред частен имот в село Черна. Огънят е унищожил напълно превозното средство. На място при направен оглед от служители е констатирано, че това е палеж, открита е и бутилка с лесно запалима течност. От проведените полицейски действия е установен извършителят на деянието. С полицейска мярка за срок до 24 часа е задържан 22-годишен мъж. Той прави пълни самопризнания и описва механизма на извършване на деянието.

С постановление на наблюдаващ прокурор, мярката му за задържане е удължена на 72 часа. Работата по случая продължава.